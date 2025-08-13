ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में वोट चोरी का खुलासा करेगी कांग्रेस, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान और रैली - MP CONGRESS VOTE CHORI CAMPAIGN

मध्य प्रदेश में कांग्रेस फर्जी वोटर्स को लेकर शुरू कर रही अभियान. 14 अगस्त से प्रदेश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान होगा शुरू.

मध्य प्रदेश में वोट चोरी का खुलासा करेगी कांग्रेस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 7:57 PM IST

भोपाल: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोर अभियान के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस फर्जी वोटर्स का खुलासा करने जा रही है. कांग्रेस 14 अगस्त से प्रदेश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाएगी. उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि जब से वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू किए हैं, तब से चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी है.

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राजनीतिक मामलों की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह संदेश सामने आ रहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है. यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है तो सरकार को आयोग का बचाव करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब चुनाव आयोग से सवाल किया गया तो जवाब सरकार क्यों दे रही है?

'4 दिनों से चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "जब से कांग्रेस ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठाया और जिस प्रदेश में भी वोटर लिस्ट का मामला उठाया गया, तभी से चुनाव आयोग और राज्य के आयोग की वेबसाइट बंद कर दी गई. पिछले 4 दिनों से चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद कर दी गई है."

14 अगस्त से प्रदेश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान और रैली की होगी शुरुआत (ETV Bharat)

'मध्य प्रदेश में भी हुई थी वोटों की चोरी'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि "मध्य प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि उस दौरान भी प्रदेश में 3 अलग-अलग तरह की वोटर लिस्ट सामने आई. चुनाव की तारीख घोषित होने के दौरान अलग वोटर लिस्ट थी, जिस दिन उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तब अलग वोटर लिस्ट थी और वोट डालने के समय वोटर लिस्ट अलग थी. इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश में भी वोट की चोरी हुई थी. कांग्रेस मध्य प्रदेश में हुई वोट चोरी का जल्द खुलासा करेगी. प्रदेश की आधा दर्जन सीटों पर 25 हजार से लेकर 60 हजार वोटों की मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई थी. कांग्रेस जल्द ही प्रमाण के साथ इसका खुलासा करेगी."

'यह पार्टी की नहीं आम आदमी की लड़ाई'

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग का डाटा 3 साल रखा जाता है लेकिन चुनाव आयोग 2 माह बाद ही डाटा डिलीट कर देता है. चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बन गया है. यह किसी पार्टी की नहीं बल्कि आम आदमी की लड़ाई है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस वोट चोरी के मामले में प्रदेश भर में अभियान शुरू करने जा रही है. इसके तहत प्रदेश भर में कार्यक्रम किए जाएंगे.

  • 14 अगस्त से प्रदेशभर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू करेगी. ब्लॉक, मंडल स्तर तक कार्यक्रम होंगे.
  • 22 अगस्त से 7 सितंबर के बीच वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आयोजित की जाएंगी. यह रैली प्रदेश के बड़े शहरों में होगी.
  • 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा. यह अभियान जिला, ब्लॉक मंडल तक चलेगा.
  • 14 अगस्त को ग्वालियर और 15 अगस्त को कांग्रेस भोपाल में कार्यक्रम आयोजित करेगी.

विवेक तन्खा बोले वोटर लिस्ट देश की प्रॉपर्टी

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि "वोटर लिस्ट देश की प्रॉपर्टी है. इलेक्शन कमीशन तो इसका कस्टोडियन है. यह इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है कि इसको ना तो पॉलिटिकल पार्टी से शेयर करेंगे और ना ही सुप्रीम कोर्ट से शेयर करेंगे. प्रजातंत्र में यह संभव नहीं हो सकता. चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों से झगड़ा करने के लिए नहीं बनाया गया बल्कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनाया गया है. हमारा कतर्व्य है कि हम उनके साथ समन्वय बनाएं लेकिन चुनाव आयोग समन्वय बनाना ही नहीं चाहता. आज सवाल है कि चुनाव आयोग देश के साथ है या किसी एक पार्टी के साथ है."

