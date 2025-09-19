मध्य प्रदेश कांग्रेस 3 दिन करेगी गहन मंथन, राहुल गांधी के टास्क की लेंगे रिपोर्ट
मध्य प्रदेश कांग्रेस जिला अध्यक्षों से मांगी गई टास्क रिपोर्ट, जीतू पटवारी और एमपी प्रभारी हरीश चौधरी लेंगे जिला अध्यक्षों की बैठक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 6:16 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस जिला अध्यक्षों से पिछले एक माह पूर्व राहुल गांधी द्वारा सौंपे गए टास्क की रिपोर्ट लेने जा रही है. इसके लिए प्रदेश भर के सभी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की दो दिन तक बैठक होगी. यह बैठक रविवार 20 सितंबर से मंगलवार 22 सितंबर तक चलेगी. बैठक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लेंगे.
सभी कांग्रेस जिला अध्यक्षों से ली जाएगी रिपोर्ट
समीक्षा बैठक में पहले दिन रविवार को भोपाल संभाग के भोपाल शहर, ग्रामीण जिलों के साथ विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर जिले के अध्यक्षों के साथ चर्चा की जाएगी. इसके आवा नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा जिलों के अध्यक्षों के साथ जीतू पटवारी और हरीश चौधरी चर्चा करेंगे. इसके अगले दिन सोमवार को ग्वालियर चंबल संभाग के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की जाएगी. इसके बाद इंदौर संभाग के जिला अध्यक्षों से भी चर्चा होगी.
मंगलवार को उज्जैन और सागर संभाग के अध्यक्षों के साथ चर्चा होगी. बैठक में अध्यक्षों से पूछा जाएगा कि पिछले एक माह के दौरान जिला अध्यक्षों द्वारा क्या-क्या काम किया गया. काम करने में उन्हें किस तरह की परेशानी आ रही है. जिले में उन्हें किसका कितना सहयोग मिल रहा है. साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए उनकी क्या रणनीति है.
24 अगस्त को राहुल गांधी ने सौंपा था टास्क
मध्य प्रदेश में 16 अगस्त को कांग्रेस के 71 संगठनात्मक अध्यक्षों का ऐलान किया गया था. इसके बाद सभी अध्यक्षों को 24 अगस्त को दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय बुलाकर खास टेनिंग दी गई थी. इस दौरान राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों की क्लास ली और संगठन सृजन अभियान की जिम्मेदारी सौंपी थी. जिला अध्यक्षों को अगले तीन महीनों में जिले की कार्यकारिणी के अलावा ब्लॉक और मंडलम सेक्टर तक की टीम बनाने के लिए कहा गया था.
- पचमढ़ी में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा, खड़गे और राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फूकेंगे जान
- मध्य प्रदेश कांग्रेस के पॉवर सेंटर्स को चार्ज करने का प्लान, पचमढ़ी में होगी जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग
पचमढ़ी 10 दिवसीय शिविर में पहुंचेंगे राहुल गांधी
इसके साथ ही पचमढ़ी में कांग्रेस का 10 दिवसीय शिविर भी लगने जा रहा है. बताया जा रहा है कि 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक यह शिविर चलेगा. जहां कांग्रेस जिला अध्यक्षों को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रशिक्षण देंगे. 10 दिवसीय इस शिविर में राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान की शुरूआत करेंगे. साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता संगठन को मजबूत करने के तरीके बताएंगे. इन 10 दिनों तक कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के बड़े नेता पचमढ़ी पहुंचकर प्रशिक्षण देंगे.