मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी कैंडल मार्च, विपक्ष का सवाल, छिंदवाड़ा क्यों नहीं पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री

छिंदवाड़ा बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस मध्य प्रदेश में करेगी प्रदर्शन, जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर साधा निशाना.

मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी कैंडल मार्च (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 3:16 PM IST

3 Min Read
भोपाल: छिंदवाड़ा में जहरीली दवा से 14 बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस 9 अक्टूबर को प्रदेश भर में बच्चों को श्रद्धांजलि देने कैंडल मार्च निकालेगी. छिंदवाड़ा में मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात के बाद भोपाल लौटे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामले में कई गंभीर सवाल उठाए हैं. जीतू पटवारी ने पूछा कि आखिर इतने गंभीर मामले के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री राकेश सिंह और स्वास्थ्य विभाग का एक भी बड़ा अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुंचा. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभारी मंत्री जिले-जिले सिर्फ कमीशन लेने जाते हैं, उन्हें आदिवासी, गरीब, बच्चों से कोई लेना देना नहीं है.

मौत से जूझ रहे बच्चों के लिए सरकार नहीं कर रही प्रयास

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "इस मामले में 16 बच्चों की मौत हो गई. जबकि करीबन 8 बच्चे अभी भी गंभीर हालत में हैं. मुख्यमंत्री मृतक बच्चों के परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन जो बच्चे अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, ऐसे परिजनों से सीएम मिलने नहीं पहुंचे. जीतू पटवारी ने सवाल उठाया कि 8 बच्चों का नागपुर में इलाज चल रहा है.

जीतू पटवारी का बयान (ETV Bharat)

परिजनों को हर रोज का 50 हजार रुपए तक हॉस्पिटल में खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने अब तक उनसे बात नहीं की. सरकार को ऐसे बच्चों की मदद के लिए ईमानदारी से आगे आना चाहिए.

जिम्मेदारों पर कार्रवाई से क्यों बच रही सरकार

सरकार ने इस मामले में डॉक्टर पर कार्रवाई कर दी, लेकिन दवाओं की जांच की जिम्मेदारी ड्रग कंटोलर की थी. प्रदेश में दवाओं की जांच के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल चलता आ रहा है. सरकार को ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए. सरकार प्रमुख सचिव संदीप यादव को सिर्फ इसलिए नहीं हटा पाई, क्योंकि वह यादव हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 50 फीसदी कमीशन पर दवाएं बेची जा रही है और इससे सरकार तक वाकिफ है.

आखिर ऐन मौके पर कलेक्टर को क्यों हटाया ?

जीतू पटवारी ने सवाल उठाया कि जब जहरीली दवा का मामला सुर्खियों में आया, उसी समय सरकार ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को हटा दिया. सरकार ने ऐसा ध्यान भटकाने के लिए किया, ताकि नया कलेक्टर आकर कह सके कि अभी उसे आए हुए ही 2 दिन हुए हैं. प्रशासन ने इस पूरे मामले में जमकर लापरवाही की है. मृतक बच्चों को पोस्टमार्टम ही नहीं कराया गया. बाद में दफनाए गए बच्चे के शव को निकालना पड़ा. जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री गले तक भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं और कोई भी मंत्री नहीं कह सकता कि वह ईमानदार है.

