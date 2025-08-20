ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 70% लोगों ने नशे में की शिकायत, उतरने के बाद भूले, परेशान विभाग - MP EXCISE DEPARTMENT COMPLAINTS

मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग में लोग नशे में कर रहे शिकायतें, एक महीने में आईं 3700 से ज्यादा शिकायतें. विभाग के अधिकारी परेशान.

MP EXCISE DEPARTMENT COMPLAINTS
मध्य प्रदेश में 70% लोगों ने नशे में की शिकायत (IANS)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 8:40 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में जनता की समस्याओं के निराकरण और शिकायतों के लिए सीएम हेल्पाइन की शुरुआत की गई है. इसमें शिकायत करने पर लोगों की समस्याओं का निराकरण निश्चित समय सीमा में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक सरकारी विभाग में लोग शिकायत करने के बाद भूल जाते हैं. ये बात हम नहीं बल्कि विभाग के अधिकारी बता रहे हैं. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 60 से 70 प्रतिशत लोग रात में शिकायत तो करते हैं, लेकिन सुबह या तो भूल जाते हैं या फिर शिकायत का निरस्त करने का निवेदन करते हैं.

दुकानदार से झगड़ा, शराब पीने के बाद शिकायत

मध्य प्रदेश आबाकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाल में ही एक शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उसने एक स्थानीय ठेकेदार द्वारा तय कीमत से अधिक रेट पर शराब बेचने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सुबह जब आबकारी विभाग की तरफ से उसका बयान लेने के लिए फोन किया गया, तो उसने कहा कि अब ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है. शिकायतकर्ता ने बताया कि ज्यादा रेट पर शराब बेच रहे दुकानदार से झगड़ा हुआ था, इसलिए शिकायत की थी, लेकिन अब इसे निरस्त कर दें.

डिस्काउंट नहीं दिया तो शिकायत, फिर भूले

भोपाल के एक व्यक्ति ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी. जब आबकारी अधिकारियों ने अगले दिन फोन किया तो वह बोला ध्यान नहीं कौन सी शिकायत दर्ज कराई थी. उसने अधिकारियों से कहा कि दुकानदार शराब के रेट में डिस्काउंट नहीं दे रहा था. इसलिए शायद शिकायत कर दी होगी, अब याद नहीं है और न ही कोई कार्रवाई करनी है. मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं.

सुबह तक लोगों को याद नहीं रहती शिकायत

सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ ने बताया कि "सीएम हेल्पलाइन में आबकारी विभाग से संबंधित 60 से 70 प्रतिशत मामलों में शिकायतकर्ता कार्रवाई नहीं करने की बात करता है. रात में मंहगी शराब व अन्य मामलों को लेकर शिकायत तो कर देता है, लेकिन जब शिकायत के निराकरण के लिए विभाग के अधिकारी फोन करते हैं, ऐसे लोगों का कहना होता है कि यह शिकायत उन्होंने गलती से कर दी थी, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं. वहीं कई लोगों को तो याद भी नहीं रहता है कि रात में शराब के नशे में उन्होंने कोई शिकायत भी की है."

जबलपुर टॉप पर, भोपाल और कटनी सेकंड

वीरेंद्र धाकड़ ने बताया कि "बीते जुलाई महीने में सीएम हेल्पलाइन में 3718 शिकायतें आबकारी विभाग से संबंधित पहुंची हैं, लेकिन इनमें करीब 60 प्रतिशत लोगों ने अपनी शिकायत वापस लेते हुए कार्रवाई करने से मना कर दिया. धाकड़ ने बताया कि शराब दुकानों से संबंधित सबसे अधिक शिकायत बीते एक महीने में जबलपुर में दर्ज की गई है. यहां जुलाई महीने में 358 लोगों ने शिकायत की है.

जबकि भोपाल और कटनी में 188-188 शिकायतें की गई हैं. वहीं रीवा में 127, रायसेन में 108, सागर में 107, भिंड में 100, इंदौर में 88, सतना में 97 और सिंगरौली में 82 शिकायतें दर्ज की गई हैं.

