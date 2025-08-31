बलरामपुर: पूरे देश में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है. हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यह आयोजन होता है. बलरामपुर में भी तीन दिवसीय खेल दिवस का आयोजन किया गया. इस अवसर पर भारी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुईं. रविवार को राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम का समापन हुआ. इस कार्यक्रम में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और जिले के कलेक्टर सहित कई अधिकारी शामिल हुए. इस मौके पर सांसद चिंतामणि महाराज, कलेक्टर राजेंद्र कटारा और पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने साइकिल चलाई.

कई खेलों का हुआ आयोजन: इस प्रतियोगिता में कई तरह के खेलों का आयोजन हुआ. जिसमें कबड्डी, रस्साकशी वॉलीबॉल और खो खो सहित अन्य गेम्स शामिल हैं. इन खेलों में बलरामपुर के छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया. इस सफल आयोजन के बाद जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे गए.

चिंतामणि महाराज ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात कही (ETV BHARAT)

खिलाड़ियों के लिए सरकार कर रही काम: इस अवसर पर सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि युवा खेल के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं. उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद दिया जाएगा. खिलाड़ी अच्छे से अच्छा खेल सकें उसके लिए जो आवश्यक सुविधा होगी वो सब व्यवस्था किया जाएगा.

खेल स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी अच्छा होता है. इससे लोगों की फिटनेस बनी रहती है. इसलिए युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे आना चाहिए. युवा खेल को आजीविका का साधन भी बना सकते हैं- चिंतामणि महाराज, बीजेपी सांसद, सरगुजा

खेल दिवस पर बलरामपुर में पुरस्कार वितरण (ETV BHARAT)

चिंतामणि महाराज ने चलाई साइकिल: इस अवसर पर बलरामपुर में एक साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया. सांसद चिंतामणि महाराज ने साइकिल चलाकर लोगों और युवाओं को फिट रहने का संदेश दिया. सांसद के साथ कलेक्टर ने भी साइकिल रैली में हिस्सा लिया.