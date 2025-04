ETV Bharat / state

देश में पहली बार चीतों की शिफ्टिंग, आज कूनो छोड़ गांधी सागर आएंगे पावक और प्रभाष - CHEETAH SHIFT KUNO TO GANDHI SAGAR

भोपाल: मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों को रविवार को गांधी सागर अभ्यारण्य में नया घर मिलने जा रहा है. चीता प्रोजेक्ट का विस्तार करते हुए 20 अप्रैल को कूनों से दो नर चीतों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ेंगे. बता दें कि देश में पहली बार चीतों की शिफ्टिंग की जा रही ही. वहीं अगले माह बोत्सवाना और केन्या से 4-4 चीते लाए जाएंगे. यानी कुल 8 चीते मध्य प्रदेश लाए जाएंगे. सीएम हाउस में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुई चीता प्रोजेक्ट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है. बैठक में एनटीसीए के अधिकारी भी मौजूद थे. कूनो में खुलेगा पशु चिकित्सालय और रेस्क्यू सेंटर

बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि, ''कूनो सेंचुरी के लिए रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा. ग्वालियर से कूनो के लिए सीधी कलेक्टिविटी होनी चाहिए. इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी की कोशिश की जाएगी. चीतों को बसाए जाने के बाद कूनो में पर्यटकों की संख्या दोगुनी हुई है. कूनों में इंटरनेशनल स्तर का पशु चिकित्सालय और रेस्क्यू सेंटर भी खोला जाएगा. यहां कूनो के चीतों के इलाज के साथ-साथ क्षेत्र के गौवंश के उपचार में भी मदद मिलेगी. कूनो में राज्य आजीविका मिशन के तहत दीदी कैफे संचालित किए जाएंगे.'' चीता प्रोजेक्ट को लेकर बैठक (ETV bharat)

