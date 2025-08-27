भोपाल: मध्य प्रदेश में जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो गईं है. मध्य प्रदेश में दो चरणों में जनगणना का काम किया जाएगा. जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच कराया जाएगा. जनगणना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य भर में हाईपावर स्टेट लेवल कमेटी गठित की है.

इस उच्च स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे. इस कमेटी में 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव, तीन प्रमुख सचिव और 15 अन्य अधिकारी शामिल होंगे. यह सभी प्रदेश में होने वाली गनगणना की मॉनिटरिंग करेंगे. जनगणना का काम इस बार डिजिटल तरीके से होगा. टीम मोबाइल के जरिए डाटा जुटाएगी.

मोहन यादव सरकार ने बनाई हाईपावर कमेटी (ETV Bharat)

दो चरणों में होगी जनगणना

जनगणना 2027 का काम प्रदेश में दो चरणों में होगा. पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच किया जाएगा. 30 दिन के पहले चरण में मकानों का सूचीकरण और मकानों की काउंटिंग का काम किया जाएगा. इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा. दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना का काम 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2027 के बीच किया जाएगा.

जनगणना का काम पूरी तरह से डिजिटल तरीके से होगा. इसमें जनगणना के काम में लगने वाले कर्मचारी मोबाइल पर डाटा एकत्रित करेंगे. जनता के पास विकल्प मौजूद होगा कि वे खुद से जनगणना का डाटा भर सकें. जनगणना के जमीनी कामों की निगरानी के लिए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा एक वेब पोर्टल भी विकसित किया गया है.

कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग

जनगणना को सफलतापूर्वक कराने के लिए व्यापक स्तर पर कर्मचारी अधिकारियों की ट्रेनिंग का कार्य किया जाएगा. कर्मचारी अधिकारियों के अलावा जनगणना के मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर और फील्ड स्टॉफ की ट्रेनिंग का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा. 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे दी जाएगी.

15 सालों बाद हो रही जनगणना

मध्य प्रदेश में जनगणना का काम प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की वजह से टल रहा था. देश में साल 2011 के बाद से जनगणना का काम नहीं किया गया है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय ने 8 अक्टूबर 2024 को पत्र लिखकर कहा था कि प्रदेश के मुख्य सचिव अगले जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाईयों की सीमाओं को 31 दिसंबर 2024 तक फ्रीज करने की कार्यवाही पूरी करेंगे. हालांकि बाद में इसका समय टलता रहा.

- देश में 1881 में पहली बार जनगणना की गई थी.

- 1881 से 1931 तक की गई जनगणना में जातियों की भी जनगणना की जाती रही.

- 1941 में देश में जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए.

- 1951 में देश में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जातिगत जनगणना ही की गई.