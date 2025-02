ETV Bharat / state

सावधान!, 9वीं 10वीं कक्षा में खत्म होगा बेस्ट ऑफ 5, जानें किस सत्र से समाप्त होगी योजना - MP BEST OF 5 OPTION TO BE ENDED

माध्यमिक शिक्षा मंडल खत्म कर रहा बेस्ट ऑफ फाइव योजना ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : Feb 14, 2025, 3:20 PM IST | Updated : Feb 14, 2025, 3:33 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के गिरते रिजल्ट को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में बेस्ट आफ फाइव योजना लागू की थी. जिससे बच्चों के स्कूलों का रिजल्ट सुधारा जा सके. इसके तहत यदि बच्चे का किसी एक विषय में रुचि नहीं है और संबंधित विषय में फेल भी हो जाए, तो बाकी पांच विषयों के अंको के आधार पर उसका रिजल्ट बनता था. लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग इस योजना को बंद करने जा रहा है. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश भी जारी कर दिया है. वर्तमान शैक्षणिक सत्र पर नहीं पड़ेगा असर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बेस्ट आफ फाइव योजना बंद करने की जो समय सीमा दी है, उससे वर्तमान शैक्षणिक सत्र में बैठने वाले छात्रों पर कोई असर नहीं होगा. यानी इस सत्र में 9वीं और 10वीं कक्षा में बेस्ट ऑफ फाइव योजना लागू रहेगी. लेकिन शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 9वीं में बेस्ट आफ फाइव समाप्त किया जा रहा है. वहीं कक्षा 10वीं में बेस्ट ऑफ फाइव शैक्षणिक सत्र 2025-26 तक लागू रहेगा. लेकिन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इसे कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी समाप्त कर दिया जाएगा. एमपी में 9वीं और 10वीं कक्षा में खत्म होगा बेस्ट ऑफ फाइव (ETV Bharat)

