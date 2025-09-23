मध्य प्रदेश में आ गया हॉलीडे कैलेंडर, टीचर और बच्चों को मिलेगी भर भरकर छुट्टियां
आ गया मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का एकेडमिक कैलेंडर, दशहरा से हो जाएगी छुट्टियों की शुरुआत, 59 दिनों का मिलेगा अवकाश.
भोपाल: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दशहरा, दीपावली, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश की आधिकारिक घोषणा कर दी है. यह आदेश सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ डीएड, बीएड और एमएड कॉलेजों में लागू होगा. इस आदेश के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कुल 59 दिनों का अवकाश मिलेगा.
दशहरे से होगी छुट्टियों की शुरुआत
वर्तमान शैक्षणिक सत्र की छुट्टियों की शुरुआत दशहरा यानि 1 अक्टूबर से होगी. भले ही दशहरा 2 अक्टूबर को है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 से 3 अक्टूबर तक 3 दिनों का अवकाश घोषित किया है. बता दें कि इस बार गांधी जयंती भी दशहरे के दिन पड़ रही है. इसके बाद दीपावली में भी 5 दिन का अवकाश घोषित किया गया है. इस बार दीपावली 20 अक्टूबर को पड़ रही है. ऐसे में 18 से 23 अक्टूबर तक दीपावली के अवकाश की घोषणा जारी की गई है.
6 दिन का रहेगा शीत कालीन अवकाश
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश के तहत मध्य प्रदेश के स्कूलों में 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा. यानि विभाग ने शीतकालीन अवकाश के लिए 5 दिन का अवकाश घोषित किया है . हालांकि 5 जनवरी 2026 को रविवार का दिन है. ऐसे में स्टूडेंट और शिक्षकों को एक दिन का अतिरिक्त शीतकालीन अवकाश मिल जाएगा. जबकि 6 जनवरी से नियमित कक्षाएं लगेंगी.
गर्मियों में स्टूडेंट का 46 और शिक्षकों को एक माह का अवकाश
शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सबसे लंबा अवकाश ग्रीष्मकालीन होगा. इसकी अवधि 1 मई से 15 जून तक कुल 46 दिन तय की गई है. हालांकि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा. जबकि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश पात्रता 1 मई से 31 मई 2026 तक रहेगी. यानि शिक्षकों को एक महीने का अवकाश ही मिलेगा.
शैक्षणिक कैंलेंडर में 59 दिन का अवकाश
लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने बताया कि "स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आधिकारिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है. इसके तहत स्टूडेंट को दशहरा, दीपावली, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन कुल 59 अवकाश मिलेंगे. जबकि इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी अवकाश पूर्व की तरह से जारी रहेंगे. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा."