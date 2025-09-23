ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में आ गया हॉलीडे कैलेंडर, टीचर और बच्चों को मिलेगी भर भरकर छुट्टियां

मध्य प्रदेश में आ गया हॉलीडे कैलेंडर ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 23, 2025 at 2:23 PM IST 2 Min Read