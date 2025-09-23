ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में आ गया हॉलीडे कैलेंडर, टीचर और बच्चों को मिलेगी भर भरकर छुट्टियां

आ गया मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का एकेडमिक कैलेंडर, दशहरा से हो जाएगी छुट्टियों की शुरुआत, 59 दिनों का मिलेगा अवकाश.

MP BOARD ACADEMIC CALENDAR 2025
मध्य प्रदेश में आ गया हॉलीडे कैलेंडर (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 2:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दशहरा, दीपावली, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश की आधिकारिक घोषणा कर दी है. यह आदेश सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ डीएड, बीएड और एमएड कॉलेजों में लागू होगा. इस आदेश के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कुल 59 दिनों का अवकाश मिलेगा.

दशहरे से होगी छुट्टियों की शुरुआत

वर्तमान शैक्षणिक सत्र की छुट्टियों की शुरुआत दशहरा यानि 1 अक्टूबर से होगी. भले ही दशहरा 2 अक्टूबर को है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 से 3 अक्टूबर तक 3 दिनों का अवकाश घोषित किया है. बता दें कि इस बार गांधी जयंती भी दशहरे के दिन पड़ रही है. इसके बाद दीपावली में भी 5 दिन का अवकाश घोषित किया गया है. इस बार दीपावली 20 अक्टूबर को पड़ रही है. ऐसे में 18 से 23 अक्टूबर तक दीपावली के अवकाश की घोषणा जारी की गई है.

MP BORAD ACADEMIC HOLIDAY LIST
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश की कॉपी (ETV Bharat)

6 दिन का रहेगा शीत कालीन अवकाश

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश के तहत मध्य प्रदेश के स्कूलों में 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा. यानि विभाग ने शीतकालीन अवकाश के लिए 5 दिन का अवकाश घोषित किया है . हालांकि 5 जनवरी 2026 को रविवार का दिन है. ऐसे में स्टूडेंट और शिक्षकों को एक दिन का अतिरिक्त शीतकालीन अवकाश मिल जाएगा. जबकि 6 जनवरी से नियमित कक्षाएं लगेंगी.

MP DIWALI DUSSEHRA HOLIDAY
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने कैलेंडर किया जारी (ETV Bharat)

गर्मियों में स्टूडेंट का 46 और शिक्षकों को एक माह का अवकाश

शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सबसे लंबा अवकाश ग्रीष्मकालीन होगा. इसकी अवधि 1 मई से 15 जून तक कुल 46 दिन तय की गई है. हालांकि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा. जबकि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश पात्रता 1 मई से 31 मई 2026 तक रहेगी. यानि शिक्षकों को एक महीने का अवकाश ही मिलेगा.

शैक्षणिक कैंलेंडर में 59 दिन का अवकाश

लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने बताया कि "स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आधिकारिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है. इसके तहत स्टूडेंट को दशहरा, दीपावली, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन कुल 59 अवकाश मिलेंगे. जबकि इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी अवकाश पूर्व की तरह से जारी रहेंगे. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा."

For All Latest Updates

TAGGED:

MP BOARD SHAIKSHNIK CALENDAR 2025MP BORAD ACADEMIC HOLIDAY LISTMP DIWALI DUSSEHRA HOLIDAYMP ACADEMIC CALENDAR 59 HOLIDAYMP BOARD ACADEMIC CALENDAR 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शिवपुरी में खाद वितरण केंद्रों पर गदर, लाइनों में लगे किसान झगड़े, कपड़े तक फाड़ डाले

मिनी ब्राजील पहुंचा भोपाल से आया खास मेहमान, खिलाड़ियों का बढ़ा हौसला, ग्राउंड को लेकर बढ़ी उम्मीद

मैहर में शारदीय नवरात्रि के पहले ही दिन भक्तों का सैलाब, मां शारदा के दर्शन को लगी कतारें

पन्ना में अष्टभुजाओं वाली कलेही माता का मंदिर, भक्त के पीछे मुड़कर देखते ही प्रतिमा हुई स्थापित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.