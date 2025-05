ETV Bharat / state

मैहर की प्रियल ने 12th बोर्ड में सभी को पछाड़ा, टॉप करने का बताया मंत्र - MP BOARD 12TH TOPPER PRIYAL DWIVEDI

प्रियल द्विवेदी ने 12वीं में किया टॉप ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 6, 2025 at 1:08 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 1:15 PM IST 2 Min Read

मैहर: अमरपाटन तहसील की रहने वाली प्रियल द्विवेदी ने 12वीं कक्षा में प्रदेश में टॉप कर जिले का नाम रोशन किया है. प्रियल ने 500 में से 492 नंबर हासिल कर अपने माता-पिता और गुरुजनों का मान बढ़ाया है. उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. प्रियल ने मैथ्स-साइंस विषय वर्ग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. रिजल्ट आने के बाद से घर में खुशी का माहौल है. प्रियल ने माता-पिता के साथ मंदिर में माथा टेककर भगवान का आशीर्वाद लिया. मेहनत और लगन से किया टॉप

Last Updated : May 6, 2025 at 1:15 PM IST