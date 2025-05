ETV Bharat / state

एमपी बोर्ड परीक्षाओं में लाड़लियों ने मारी बाजी, प्रज्ञा 10वीं तो प्रियल बनी 12वीं की टॉपर - MP BOARD RESULT 2025

एमपी बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 6, 2025 at 1:46 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 2:33 PM IST 5 Min Read

भोपाल: माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. नतीजों की घोषणा मुख्यमंत्री आवास में सीएम डॉ. मोहन यादव ने की. हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम इस बार 76.22 प्रतिशत रहा, जबकि हायर सेकंडरी का परीक्षा परिणाम 74.48 प्रतिशत रहा. सीएम ने बताया कि दोनों ही कक्षाओं में बीते 15 सालों में इस बार का रिजल्ट बेहतर रहा है. सीएम ने यह भी कहा कि जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. ऐसे विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा. हाई स्कूल परीक्षा में छात्राओं ने मारी बाजी हाई स्कूल परीक्षा में 76.22 प्रतिशत नियमित परीक्षार्थी और 28.70 प्रतिशत स्वाध्यायी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए. जबकि नियमित विद्यार्थियों में से 73.21 प्रतिशत छात्र एवं 79.27 छात्राएं सफल हुई. इस बार की परीक्षा में 8,04,932 नियमित और 1,31,293 विद्यार्थी शामिल हुए. माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने बताया कि इस बार हाई स्कूल परीक्षा में केवल 24 नकल प्रकरण बने जो बीते 10 सालों में सबसे कम है. हायर सेकंडरी में 77 प्रतिशत छात्राएं पास हायर सेकेंडरी की परीक्षा में इस बार 6,02,574 परीक्षार्थी तथा 94,465 स्वाध्यायी परीक्षार्थी शामिल हुए. इस बार 43 नकल प्रकरण बनाए गए, जो 10 सालों में सबसे कम है. इस बार हायर सेकंडरी में 74.48 प्रतिशत नियमित और 26.48 प्रतिशत स्वाध्यायी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए. इसी प्रकार नियमित विद्यार्थियों में 71.37 प्रतिशत छात्र एवं 77.55 प्रतिशत नियमित छात्राएं शामिल हुई. इस प्रकार कुल 4,48,007 परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हुए. एमपी बोर्ड में हो गए फेल तो न लें टेंशन, सरकार की यह स्कीम करा देगी पास, जून में एग्जाम 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में नरसिंहपुर जिले ने किया टॉप मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं में नरसिंहपुर जिला टॉप पर है. सीएम डॉ. यादव ने भी इसके लिए स्कूल शिक्षा मंत्री को बधाई दी है. ये तीसरा साल है, जब नरसिंहपुर जिला टॉप पर रहा. कक्षा 10वीं बोर्ड में नरसिंहपुर जिले का रिजल्ट 92.73 प्रतिशत रहा. इसी प्रकार मंडला का रिजल्ट 89.83 प्रतिशत, बालाघाट का 88.07, अनुपपुर का 87.66 और नीमच का 87.29 प्रतिशत रिजल्ट रहा. वहीं कक्षा 12वीं में नरसिंहपुर जिले का रिजल्ट 91.91 प्रतिशत रहा. दूसरे नंबर पर नीमच 86.34, शाजापुर 86.11, मंडला 85.15 और सीधी का रिजल्ट 84.02 प्रतिशत रहा.

कक्षा 10वीं के ये रहे टॉपर प्रज्ञा जयसवाल, ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल, जिला सिंगरौली - 500 - प्रथम स्थान

आयुष द्विवेदी, अमित पब्लिक हाई स्कूल, मऊगंज - 499 - दूसरा स्थान

शैजाह फातिमा, शासकीय पंडित लज्जा शंकर उत्कृष्ट मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर - 498 - तृतीय स्थान

मानसी साहू, गांधी विद्यालय हाई स्कूल, सीधी - 497- चौथा स्थान

सुहानी प्रजापति, शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय, माधव नगर उज्जैन - 497 - चौथा स्थान

शिवांश पांडे, सनराइज पब्लिक स्कूल पगार कला रोड, बिरसिंहपुर सतना - 497 - चौथ स्थान

अंजली शर्मा, सेवियर पब्लिक स्कूल, रीवा - 497 - पांचवा स्थान हायर सेकंडरी परीक्षाओं में इन विद्यार्थियों ने किया टॉप गणित विज्ञान समूह प्रियल द्विवेदी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमरपाटन सतना - 492 - प्रथम स्थान

हर्ष पांडे, शासकीय व्यंकट उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक- एक, सतना - 490 - दूसरा स्थान

सरफराज पटेल, कॉसमो पोलिटेन पब्लिक स्कूल खाचरोद, धार - 490 - दूसरा स्थान

मंदाकिनी पांडे, उमादत्त स्मृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ढेकहा रीवा - 489 - तृतीय स्थान

यश सूर्यन, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उनाव, दतिया - 488 - चौथा स्थान

कार्तिक गुप्ता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ा, जबलपुर - 488 - चौथा स्थान वाणिज्य समूह रिमझिम करोठिया, समर्थ बल मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनंद नगर, ग्वालियर - 491 - पहला स्थान

अभय सिंह, शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक, सीधी - 489 - दूसरा स्थान

मोहम्मद जीशान कुरैशी, ज्ञान ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल नैनपुर, मंडला - 488 - तीसरा स्थान

निशु पंडित, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर, भोपाल - 487 - चौथा स्थान

प्रांजल कुशवाहा, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट क्षेत्र माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल - 487 - चौथा स्थान

तेजस ठाकुर, ज्ञान ज्योति एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैनपुर, मंडला - 487 - चौथा स्थान

प्राची पांडेय, उमादत्त स्मृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढेकहा, रीवा - 486 - पांचवा स्थान कृषि समूह हरिओम साहू, ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा - 486 - पहला

साकेत दुबे, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल खुलरी गाडरवारा, नरसिंहपुर - 484 - दूसरा

रघुवीर गौतम, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समनापुर, डिंडोरी - 484 - दूसरा

प्रियंका रावत, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिवपुरी - 481 - तीसरा

अक्षय खरे, दिव्य संस्कार शिक्षण संस्थान, निवाड़ी - 480 - चौथा

जयदीप कछाया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छेगांव माखन, खंडवा - 480 - चौथा

फिजा खान, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा, बालाघाट - 480 - चौथा

स्नेहा ओझा, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिवपुरी - 479 - पांचवा जीव विज्ञान समूह कुमारी गार्गी अग्रवाल, नव जागृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दमोह - 484 - पहला

दिव्यांशु तिवारी, शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक, सीधी - 484 - पहला

स्नेहा शमार्, नवीन विद्या निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोला का मंदिर, ग्वालियर - 483 - दूसरा

दीपिका सिंह, शासकीय व्यंकट उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक, सतना - 483 - दूसरा

पार्थ राठौर, न्यू मोनालिसा कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीहोर - 483 - दूसरा

अन्वी राजोरिया, मदर टास्टेसा कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुरैना - 482 - तीसरा

इवा जैन, डेफोडिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अशोका गार्डन, भोपाल - 482 - तीसरा

उन्नति अग्रवाल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर एक, टीकमगढ़ - 480 - चौथा

दुष्यंत मावर, लॉर्ड रामा हाई स्कूल गौतमपुरा, इंदौर - 480 - चौथा

सानवी द्विवेदी, तिलक राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल, कटनी - 480 - चौथा

प्रिंसी पटेल, अमरजोत इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल महाराजपुर, मंडला - 480 - चौथा

