भोपाल: आखिर भिंड के विधायक नारायण सिंह कुशवाहा की क्लास लग ही गई. बीजपी के प्रदेश प्रभारी डॉ महेन्द्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की मौजूदगी में बंद कमरे के भीतर विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा को पार्टी संगठन की ओर से कड़ी फटकार लगाई गई है. चेतावनी दी गई है कि आगे ये दोहराया नहीं जाए. संगठन की ओर से स्पष्ट कहा गया कि उनका व्यवहार पार्टी लाइन के विपरीत है.

संगठन की दो टूक ये पार्टी लाइन के खिलाफ है

भोपाल में शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में भिंड से बीजेपी विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा को तलब किया गया. प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने कमराबंद बैठक कर विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा की भिंड में कलेक्टर से किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर तलब किया गया था. इस मामले में उनसे जवाब तलब भी किया गया. संगठन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और कड़े शब्दों में विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा को ये चेतावनी दी है कि आपका व्यवहार पार्टी लाइन के विपरीत है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं होगा.

जीतू पटवारी का बयान (ETV Bharat)

घटनाक्रम जिससे पार्टी का अनुशासन हुआ तार-तार

मामला भिंड जिले का है. जहां बीजेपी विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा ने पहले खाद संकट को लेकर पहले प्रदर्शन किया. फिर उसके बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निवास पर पहुंच गए. यहां पर विधायक और कलेक्टर के बीच बहसबाजी इस स्तर पर पहुंच गई कि विधायक वीडियो में मुक्का बनाते हुए दिखाई दिए थे. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें नरेन्द्र सिंह कुशवाहा कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को अपशब्द कहते हुए दिखाई देते हैं और साथ में मुक्का बना रहे होते हैं.

हेमंत खंडेलवाल ने कहा था, पार्टी लाइन से हटे तो होगी दिक्कत

बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कमान संभालने के बाद ये अनुशासनहीनता का पहला बड़ा मामला है. हालांकि उन्होंने जब पदभार ग्रहण किया था, तब ही खंडेलवाल ने कह दिया था कि पार्टी लाइन से इधर-उधर होने वाले बख्शे नहीं जाएंगे. लिहाजा इस घटना के 48 घंटे के भीतर ही पार्टी ने विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा को भोपाल तलब कर उन्हें चेतावनी दे दी.

इस विवाद की वजह है भ्रष्टाचार - जीतू पटवारी

उधर कांग्रेस लगातार इसे मद्दा बनाए हुए हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "ये भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह से ये झगड़े बढ़ गए हैं. जन प्रतनिधि और आईएएएस आईएपीएस अधिकारी एक दूसरे को चोर कह कर झगड़ रहे हैं."