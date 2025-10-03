ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में तैयार हो रहा 13 फ्लेवर का शहद, चखिए अलग-अलग हनी का स्वाद

जैव विविधता बोर्ड के एक्सपर्ट आनंद पाटिल बताते हैं कि "विभिन्न संस्थाओं की मदद से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में करीबन 13 फ्लेवर्ड की शहद तैयार कराई जा रही है. इसमें मल्टी फ्लोरा हनी, लीची हनी, नीम हनी, यूकेलिप्टिस हनी, जामुन, बेर का हनी, अजवाइन, फॉरेस्ट हनी, मस्टर्ड हनी, तुलसी हनी शामिल है. इस शहद की खासियत यह होती है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक होती है. यानी इसमें किसी तरह का अन्य फ्लेवर मिक्स नहीं किया जाता. वैज्ञानिक रूप से देखें तो शहद एक कम्पलीट फूड होता है. इसको एयर टाइट कांच की बॉटल में रखा जाए तो यह सालों साल बाद भी खराब नहीं होता."

हालांकि बोर्ड का मुख्य फोकस प्रदेश में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी की उपयोगिता के प्रति लोगों को जागरूक करना और मधुमक्खी के पालन को बढ़ाने का है.

भोपाल: आमतौर पर शहद को जंगली शहद के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन क्या आपने अलग-अलग फ्लेवर्ड की शहद का स्वाद भी चखा है. ऐसी शहद का कलर और स्वाद में बेहद हल्का सा बदलाव होता है, साथ ही इनके औषधीय गुण भी अलग होते हैं. मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड प्रदेश में संस्थाओं की मदद से अलग-अलग 13 तरह की शहद तैयार करा रहा है.

इस तरह तैयार होती है फ्लेवर्ड शहद

मुधमक्खी हमेशा दो से तीन किलोमीटर के क्षेत्र में उड़ती है और इस क्षेत्र में जो भी फूल होते हैं, उससे मधुमक्खी रस और पराग लेती है. इस क्षेत्र में जिस फूल की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसका स्वाद उसके शहद में भी आता है. इससे शहद के कलर में भी अंतर आ जाता है. यदि मधुमक्खी ने लीची के फूल से रस लिया है तो उससे बनने वाले शहद का कलर अलग हो सकता है और जंगल शहद का कलर एकदम डार्क होता है.

जैव विविधता बोर्ड के एक्सपर्ट आनंद पाटिल बताते हैं कि "अलग-अलग तरह के फ्लेवर की शहद पूरी तरह से नेचुरल होती है और इसमें किसी भी तरह के फ्लेवर अलग से मिक्स नहीं किए जाते. इस तरह की शहद के लिए हनी बाक्स में अलग-अलग क्षेत्रों में मधुमक्खी का पालन कराया जाता है और इसके बाद इस शहद का कलेक्शन कराया जाता है. इस तरह शहद बनने में करीबन 15 दिन का समय लगता है. एक बाक्स में करीबन 3 किलो शहद निकलता है."

हर शहद का अपना अलग औषधीय गुण

जितनी ज्यादा हमारी वनस्पतियां समृद्ध होंगी. उतने ज्यादा उसमें औषधीय गुण भी ज्यादा होते हैं. जैसे जंगली तुलसी आमतौर पर सर्दी खांसी में काम आती है. अब यदि मधुमक्खी ने तुलसी के फूल से रस लिया है तो उससे बनने वाली शहर में तुलसी के औषधीय गुण भी ज्यादा होंगे, जो इम्युनिटी को बढ़ाने में ज्यादा असरकारक होगी. इसी तरह यदि जामुन के पेड़ों के आसपास से ली गई शहद होगी तो उस शहद में डायबिटीज में फायदा पहुंचाने वाले औषधीय गुण भी ज्यादा होंगे. इसी तरह नीम शहद, अजवाइज हनी के औषधीय गुण भी होंगे.

शहद से महंगा बिकता है पॉलन और वैक्स

आमतौर पर शहद के छत्ते से शहद निकाला जाता है, लेकिन इससे निकलने वाला वैक्स और पॉलन भी बेहद उपयोगी होता है. वैक्स और पॉलन का उपयोग कॉस्मेटिक्स कंपनियां करती हैं. हालांकि आनंद पाटिल कहते हैं कि "मधुमक्खी पालन सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि इससे शहद मिले, बल्कि हमारा फोकस सिर्फ पॉलीनेशन सर्विसेस का होता है. जिस क्षेत्र में मधुमक्खियां ज्यादा होती हैं, उन खेतों में पैदावार अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि मधुमक्खी ही परागण क्रिया को संपन्न करती है.

नर फूल से मादा फूल तक जब पराग ट्रांसफर करती है तो फल बनने की प्रक्रिया पूरी होती है. जानेमाने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टान ने भी कहा था कि यदि मधुमक्खियां नहीं होंगी तो धरती पर जीवन 4 साल ही बचेगा."