मुरैना में अशोक स्तंभ से गूंजी आजादी की गूंज, नरेंद्र सिंह तोमर ने आने वाली पीढ़ी को दिया मैसेज

मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रविवार को मुरैना पहुंचे, कीर्ति स्तंभ का किया लोकार्पण.

MORENA KIRTI STAMBH
मुरैना में अशोक स्तंभ से गूंजी आजादी की गूंज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 8:43 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 9:12 PM IST

मुरैना: चंबल-अंचल की धरती मुरैना की धरती रविवार को देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई. जब विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आजादी के सिपाहियों की स्मृति में निर्मित शहर के पुराना बस स्टैण्ड चौराहा पर अशोक स्तम्भ (कीर्ति स्तम्भ) का भव्य लोकार्पण किया. नरेंद्र सिंह तोमर रविवार को अल्प प्रवास पर मुरैना पहुंचे. लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा हमारी भविष्य की पीढ़ी को ज्ञात होना चाहिए कि, आजादी के 75 वर्ष कब पूरे हुए और आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए थे.

नई पीढ़ी पूर्वजों के बलिदान को रखेगी यादव

आजादी के सिपाहियों की याद में मुरैना शहर के बीचो बीच पुराना बस स्टैण्ड चौराहा पर अशोक स्तम्भ (कीर्ति स्तम्भ) का निर्माण कराया गया है. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर कहा कि, "मैंने संसद निधि से कीर्ति स्तम्भ का प्रावधान रखा था. आज इसका लोकार्पण किया जा रहा है. इस कीर्ति स्तम्भ को देखकर हमारी भविष्य की पीढ़ी पूर्वजों के बलिदान को याद करेगी. इसलिए इस प्रकार की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है.

नरेंद्र सिंह तोमर ने कीर्ति स्तंभ का किया लोकार्पण (ETV Bharat)

इस प्रकार का स्तम्भ श्योपुर में भी बनाया जा रहा है. आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में एक उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव को कीर्ति के रूप में याद किया जाएगा.

MORENA ASHOKA STAMBH INAUGURATE
मुरैना में कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण (ETV Bharat)

एक स्तम्भ, कई संदेश

मुरैना में अशोक स्तम्भ (कीर्ति स्तम्भ) केवल एक स्थापत्य नहीं, बल्कि बलिदान, स्वतंत्रता और राष्ट्रगौरव की ज्वाला का प्रतीक बनकर मुरैना की पहचान में नया अध्याय जोड़ रहा है. जिस प्रकार अशोक स्तम्भ भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है. उसी प्रकार यह मुरैना का कीर्ति स्तम्भ आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देगा. स्वतंत्रता केवल उपहार नहीं, यह हमारे पूर्वजों के रक्त से लिखी गई गाथा है.

भीड़ उमड़ी, शहर थम गया, यातायात व्यवस्था रही अस्त-व्यस्त

लोकार्पण समारोह के समापन के दौरान पुराने बस स्टैंड चौराहे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई. जाम में फंसे राहगीर और वाहन चालक परेशान नजर आए.

NARENDRA SINGH TOMAR IN MORENA
मुरैना पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर (ETV Bharat)
जनता ने सवाल उठाया कि हर बड़े आयोजन में नेता और आयोजक यातायात व्यवस्था की अनदेखी क्यों करते हैं और प्रशासन भी मूकदर्शक क्यों बना रहता है.
