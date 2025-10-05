ETV Bharat / state

मुरैना में अशोक स्तंभ से गूंजी आजादी की गूंज, नरेंद्र सिंह तोमर ने आने वाली पीढ़ी को दिया मैसेज

मुरैना में अशोक स्तंभ से गूंजी आजादी की गूंज ( ETV Bharat )

मुरैना: चंबल-अंचल की धरती मुरैना की धरती रविवार को देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई. जब विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आजादी के सिपाहियों की स्मृति में निर्मित शहर के पुराना बस स्टैण्ड चौराहा पर अशोक स्तम्भ (कीर्ति स्तम्भ) का भव्य लोकार्पण किया. नरेंद्र सिंह तोमर रविवार को अल्प प्रवास पर मुरैना पहुंचे. लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा हमारी भविष्य की पीढ़ी को ज्ञात होना चाहिए कि, आजादी के 75 वर्ष कब पूरे हुए और आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए थे. नई पीढ़ी पूर्वजों के बलिदान को रखेगी यादव आजादी के सिपाहियों की याद में मुरैना शहर के बीचो बीच पुराना बस स्टैण्ड चौराहा पर अशोक स्तम्भ (कीर्ति स्तम्भ) का निर्माण कराया गया है. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर कहा कि, "मैंने संसद निधि से कीर्ति स्तम्भ का प्रावधान रखा था. आज इसका लोकार्पण किया जा रहा है. इस कीर्ति स्तम्भ को देखकर हमारी भविष्य की पीढ़ी पूर्वजों के बलिदान को याद करेगी. इसलिए इस प्रकार की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. नरेंद्र सिंह तोमर ने कीर्ति स्तंभ का किया लोकार्पण (ETV Bharat)

