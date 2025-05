ETV Bharat / state

उबलने वाली गर्मी में हरे सेब की पैदावार, तबियत हरी करने का है इसमें माद्दा - MP APPLE PRODUCTION

Published : May 19, 2025 at 8:42 PM IST

MP APPLE PRODUCTION: घर के बड़े-बुजुर्ग से लेकर डॉक्टर अच्छी सेहत के लिए फल खाने की सलाह देते हैं. जिसमें सेब को प्रमुखता से शामिल किया जाता है. कहते हैं दिन में दो सेब खाओ और बीमारियों को दूर भगाओ. यहां तक कि अंग्रेजी में सेब को लेकर कहावत भी है कि An apple a day keeps the doctor away यानि हर दिन एक सेब खाना आपको डॉक्टर से दूर रखता है. सेब सुनते ही आपके मन में यह ख्याल आता है, कि इसकी पैदावार तो ठंडी जगहों पर होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 47 डिग्री के तापमान में सेब की खेती हो रही है. सेहत के साथ आमदनी में भी इजाफा हो रहा है.

एमपी के कई जिलों में सेब की पैदावार

मध्य प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी में सेब की खेती सुनकर आपको अचरज हो सकता है, लेकिन यह सही है कि इतने तापमान में एमपी के कई ऐसे जिले हैं, जहां सेब की पैदावार होती है. मंदसौर, इंदौर, निवाड़ी, झाबुआ और शहडोल से लेकर मंडला में सेब की जमकर पैदावार होती है. इसके अलावा पचमढ़ी में सेब की खेती की शुरूआती की जा रही है.