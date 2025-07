ETV Bharat / state

फोरलेन निर्माण कंपनी के अधिकारियों की अनुराग ठाकुर ने लगाई क्लास, जानें क्यों - MP ANURAG THAKUR

अनुराग ठाकुर ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 14, 2025 at 10:06 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 11:39 AM IST

मंडी: जालांधर अटारी- मंडी नेशनल हाईवे-3 के निर्माणाधीन में बरती जा रही लापरवाही से धर्मपुर की जनता को हो रही परेशानी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने हाईवे निर्माणधीन कंपनी के अधिकारी की जमकर क्लास लगाई है. जनता का आरोप है कि इस हाईवे के निर्माण में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रायल (मोर्थ) के अधिकारियों की चुपी और निर्माणाधीन कंपनी की मनमानी के चलते मंडी जिला के लोग करीब दो सालों से आहत है. रविवार को जब सांसद अनुराग ठाकुर अपने एक दिवसीय दौरे पर धर्मपुर पहुंचे तो लोगों ने सांसद को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने हाईवे निर्माणाधीन कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जितेंद्र पांडे की सबके सामने खूब क्लास ली, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद ने पीडी जितेंद्र पांडे से सवाल करते हुए पूछा कि कंपनी के पास अनुभवी इंजीनियर होने के बाद सड़कों के हालात ऐसे क्यों हैं. लोगों के घरों के सामने लगाए गए डंगे बार बार क्यों गिर रहे है, कहां है कंपनी के एक्सपर्ट. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. सांसद अनुराग ने मौके पर ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर को प्रभावित परिवारों की भरपाई करने और डंगे फिर से लगाने की सख्त हिदायत देते हुए, प्रोजेक्ट डायरेक्ट को आगामी 15 जुलाई को कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ दिशा कमेटी की बैठक में पहुंचने के भी निर्देश दिए हैं. डेढ़ साल से क्या कर रही है कंपनी वहीं, मौके पर महिला ने बताया कि 6 महीनों से उनका परिवार रस्सी के सहारे ऊपर चढ़कर घर पहुंच रहा है. उनके अलावा यहां एक दर्जन और परिवार हैं जो इस मुसीबत से गुजर रहें हैं. महिला के आरोपों पर जब प्रोजेक्ट डायरेक्ट ने बचने की कोशिश की तो अनुराग सख्त लहजे में बोले जब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, कहां से जाएंगे लोग. साइट पर रहने के बाद भी यदि कंपनी और इसके ठेकेदार इस तरह के काम कर रहे हैं तो ये सीधे तौर पर कपंनी की नालायकी है, या तो उनकी कंपनी काम में कोताही बरत रही है, या फिर ठकेदारों के संरक्षण में लगी हुई है. जगह जगह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं और डंगे गिर रहें है, कंपनी डेढ़ साल से यहां कर क्या रही है. अनुराग ठाकुर ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को प्रभावित परिवारों की भरपाई करने और डंगे फिर से लगाने की सख्त दी. नितिन गडकरी से भी शिकायत कर चुके हैं लोग

बता दें कि यह नेशनल हाईवे मंडी कोटली वाया धर्मपुर होते हुए हमीरपुर से जालांधर के लिए निकलता है. धर्मपुर के पाडछू से लेकर कुमारड़ा तक के 22 किलोमीटर के पैच का काम बीआरएन कंपनी की तरफ से किया जा रहा है. मंडी बाईपास से कोटली तक के पैच का कार्य सुर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है. कंपनी और ठेकेदार की मनमानी की लोग बहुत सी शिकायतें केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी को भी कर चुके हैं. बीती 20 जून को मंडी के तल्याड़ में जनता ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से आई टीम का घेराव भी किया था. अनुराग ठाकुर ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा वहीं, अनुराग ठाकुर ने धर्मपुर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया. इस अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला में आपदा की घड़ी में सांसद मोबाइल सेवा मजबूती से अपनी सेवाएं रही हैं, जिसका सैकडों प्रभावित प्ररिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है. इस सेवा के साथ आपदा प्रभावितों को दवाइयां भी निशुल्क बांटी जा रही हैं. सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मपुर की ग्राम सेड, भदराना, तनहेड़, धर्मपुर बाजार, वनाल, स्याठी और पाड़छू पुल में आपदाग्रस्त परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. इस मौके पर उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों को सांसद निधि से भी मदद करने की बात कही. मौके पर राहत व पुनर्वास कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए. सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है. मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में आयी आपदा के बाद भाजपा द्वारा प्रभावितों को हर जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने सांसद मोबाईल सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि 'ये सेवा पिछले कई दिनों से सराज और धर्मपुर में लोगों को निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 400-450 की ओपीडी रहती है. सराज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्वयं भी दौरा करने जा रहें हैं और आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा.' कई इलाकों में हुआ है भारी नुकसान बता की 30 जून को हुई भारी बारिश से धर्मपुर के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ था. आपदा में स्याठी गांव पूरी तरह से तबाह हो गया है. स्याठी गांव के 27 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 11 घर आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं. गांव की 38 गौशालाएं पूरी तरह से जमींदोज हुई हैं, जबकि 12 गौशालाओं को आंशिक नुकसान पहुंचा है. इस पूरी आपदा में एक ही राहत की बात है कि गांव में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है और सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे. कुत्ते के भौंकने ने कई जिंदगियों को बचाया और कई घरों को मातम से भी बचा लिया, लेकिन पूरे गांव के 61 लोग प्रभावित हुए हैं जो इस समय राहत शिविरों में जिंदगी काटने को मजबूर हैं. ये भी पढ़ें: पहाड़ी से गिरते पत्थरों के बीच जयराम ठाकुर ने पार की सड़क, वीडियो हो रहा वायरल

