"भारत का विरोध करना राहुल गांधी की फितरत, पाकिस्तान प्रेम की वजह से कांग्रेस हारी 90 चुनाव"
सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है.
मंडी: कोलंबिया दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया और आरएसएस को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिसको लेकर राहुल केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं के निशाने पर हैं. इस कड़ी में मंडी दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया है.
"भारत का विरोध करना राहुल की मजबूरी क्यों"
सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "भारत का हर जगह विरोध करना राहुल गांधी की फितरत में शामिल हो गया है. राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर और एयर स्ट्राइक के समय भी भारत में बैठकर पाकिस्तान का गुणगान गाते रहे. उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उन्हें भारत का विरोध करना जरूरी हो गया है. राहुल गांधी और उनके चमचों के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए उमड़ रहे प्रेम के चलते आज उन्हें 90 चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है और अब वे उनकी बिहार चुनाव में भी हार निश्चित है".
राहुल गांधी के किस बयान पर मचा बवाल ?
दरअसल पिछले दिनों राहुल गांधी कोलंबिया दौरे पर गए थे. जहां उन्होंने ईआईए विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान अपने विचार रखे. इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, "भारत में इंजीनियरिंग और हेल्थ सर्विस क्षेत्रों में मजबूत क्षमताएं हैं. इस वजह से मैं देश को लेकर बहुत आशावादी हूं. लेकिन साथ ही, इस ढांचे में कई खामियां भी हैं, जिसे इंडिया को ठीक करना पड़ेगा. देश में सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हो रहा हमला है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की विचारधारा के केंद्र में कायरता है".
वहीं, राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक से हवाला देते हुए बताया कि हिंदुत्व विचारक सावरकर ने लिखा है कि, "उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की और इस पर वे खुश हुए."
हिमाचल की राजनीति में एंट्री पर क्या बोले अनुराग ठाकुर?
हिमाचल की राजनीति पर उनकी एंट्री को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अनुराग ने कहा कि वे हिमाचल से ही हैं और पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं. अनुराग ने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हिमाचल की राजनीति में उनकी एंट्री को लेकर अब चर्चाओं को अब पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है.
'वोट चोर गद्दी छोड़' पर अनुराग का तंज
वहीं, अनुराग ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान पर भी तंज कसा. अनुराग ने कांग्रेस को वादा चोर की संज्ञा दी. उन्होंने कहा कि क्या वे स्वयं क्या गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हैं? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आई है और देश में भी इनका यही हाल है. देश की संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाना कांग्रेस ने एकमात्र एजेंडा बना लिया है.
केंद्र से मिली सहायता पर राज्य सरकार को घेरा
वहीं, केंद्र से हिमाचल को मिली 843 करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा डिवोल्यूशन किस्त को हिमाचल कांग्रेस द्वारा नाकाफी बताने पर भी अनुराग ने प्रदेश सरकार को घेरा. अनुराग ने कहा कि केंद्र से प्रदेश को हजारों करोड़ रूपये पहुंच रहे है, लेकिन इनके नेता केंद्र का धन्यावाद करने के बजाय जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं. जबकि उनकी खुद की दी हुई गांरटियां धरी की धरी रह गई हैं.
