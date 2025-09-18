सांसद आलोक शर्मा बोले- जानता हूं छवि बिगाड़ने के पीछे कौन, AI इमेज का क्या है मामला?
भोपाल से सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से ड्रग माफिया आरोपियों के साथ बना दी है उनकी तस्वीर.
भोपाल: अभी तक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ही AI से उनकी इमेज खराब किए जाने के खिलाफ अदालत पहुंचे थे. लेकिन अब मध्य प्रदेश में सांसद और विधायक भी एआई जनरेटेड इमेज को लेकर थाने में शिकायत के लिए पहुंच रहे हैं. पहले दो विधायकों ने ऐसी शिकायत की थी. अब भोपाल के सांसद ने भी मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बयानी की है. कौन है जो उनकी छवि खराब करना चाहता है? एआई के जरिए कैसे आलोक शर्मा की राजनीति पर चोट करने की कोशिश की गई.
भोपाल के सांसद आलोक शर्मा से किसको है खतरा?
राजधानी भोपाल से सांसद आलोक शर्मा क्या अपनी ही पार्टी के किसी नेता की सियासी रंजिश का शिकार हो गए हैं? वह कौन नेता है जो उनकी राजनीति को नुकसान पहुंचाना चाहता है. आलोक शर्मा को मीडिया के सामने उनके साथ हो रही साजिश का दर्द बयां क्यों करना पड़ा. उन्होने कहा कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से उनका राजनैतिक कैरियर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. एआई फोटो के माध्यम से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है.
सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि उनको पता है कि कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं. लेकिन पुलिस अपना काम करके उन्हे पकड़े. आलोक शर्मा ने कहा कि अगर कार्यवाई नहीं हुई तो वे पुलिस कमिश्नर कार्यालय में धरने पर बैठ जाएंगे.
एआई से बनाई गई किस तस्वीर से उठा बवाल
आखिर ये पूरा मामला है क्या? असल में ड्रग्स और लव जेहाद के मामले में भोपाल में पकड़े गए मछली परिवार के वे पुराने फोटो साोशल मीडिया पर पहले आए थे. जिनमें उनके बीजेपी नेताओं से संबंध दिखाई देते थे. सांसद आलोक शर्मा का कहना है कि कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से उनकी तस्वीर ड्रग माफिया आरोपियों के साथ बना दी है. इन तस्वीरों में धड़ किसी और का है और चेहरा किसी और का.
आलोक शर्मा का कहना है कि इस मामले की शिकायत साइबर पुलिस से कर दी गई है. उन्होने बताया कि उनके पहले राज्य मंत्री कृष्णा गौर और विधायक आलोक शर्मा ने भी इस मामले में छवि खराब किए जाने की शिकायत साइबर पुलिस से की थी. उन्होंने कहा कि मछली हो या मगरमच्छ कोई नहीं बख्शे जाएंगे और जो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं वह भी नहीं बचेंगे.
क्या है पूरा मामला
भोपाल में धर्मान्तरण के मामले सामने आने के बाद भोपाल क्राइम बांच की कार्रवाई में ड्रग्स तस्करी का भी खुलासा हुआ. इस मामले में पुलिस ने यासीन मछली और शाहवर मछली को गिरफ्तार किया. इन पर आरोप है कि ये दोनों डीजे की आड़ में एमडी ड्रग्स की तस्करी किया करते थे. पूछताछ में यासीन के मोबाइल से बीस से ज्यादा वीडियो भी सामने आए हैं. ये वीडियो उन लड़कियों के हैं जिन्हें ड्रग्स दिया जाता था. इनका बीजेपी कनेक्शन भी सामने आया था. असल में ये आरोपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे में रहे शफीक मछली के भाई और भतीजे हैं. बीजेपी नेता के साथ इनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं.