प्रधानाचार्य सीधी भर्ती मामला, शिक्षक संघ को मिला सांसद अजय भट्ट का समर्थन, सीएम धामी को लिखा पत्र

प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली निरस्तीकरण के संबंध में सांसद अजय भट्ट ने सीएम धामी को पत्र लिखा. ( FILE PHOTO ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 8, 2025 at 6:04 PM IST 3 Min Read