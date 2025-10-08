ETV Bharat / state

प्रधानाचार्य सीधी भर्ती मामला, शिक्षक संघ को मिला सांसद अजय भट्ट का समर्थन, सीएम धामी को लिखा पत्र

प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली निरस्तीकरण के संबंध में सांसद अजय भट्ट ने सीएम धामी को पत्र लिखा.

प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली निरस्तीकरण के संबंध में सांसद अजय भट्ट ने सीएम धामी को पत्र लिखा. (FILE PHOTO ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 8, 2025 at 6:04 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का विरोध संबंधी मामला शिक्षक संघ से आगे बढ़ अब राजनेताओं के पास भी पहुंच गया है. अभी तक प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का विरोध उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संघ ही कर रहा था. जबकि अब उत्तराखंड के सांसद और अन्य नेता भी शिक्षक संघ की मांग को समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं.

भाजपा के नैनीताल, उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को 'प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली निरस्तीकरण' के संबंध में पत्र लिखा है. पत्र के अनुसार, सांसद अजय भट्ट ने राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी के एक पत्र का संज्ञान लेते हुए कहा कि है कि, राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती कराई जा रही है, जो कि शिक्षक हित में नहीं है. जिस कारण समस्त शिक्षकों की पद्दोन्नतियां प्रभावित हो रही है.

प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली निरस्तीकरण के संबंध में सांसद अजय भट्ट ने सीएम धामी को पत्र लिखा. (PHOTO- AJAY BHATT OFFCIE)

इस मांग पर अजय भट्ट ने सीएम धामी से आग्रह करते हुए कहा कि, उपयोक्त शिक्षक संघ की मांग के अनुसार प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली को निरस्त करते हुए पूर्व की भांति शत प्रतिशत पदोन्नति को प्रधानाचार्य के पदों पर भरने की प्रक्रिया को अपनाया जाए.

बता दें कि 'प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली निरस्तीकरण' समेत 3 मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने 16 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री आवास कूच किया था. इसके बाद भी संघ की मांगों का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है. शिक्षक संघ ने अपनी मांगें केंद्र तक भी भेजने की बात कही है. इसके लिए शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक 20 हजार से अधिक खून से लिखे पत्र प्रधानमंत्री को भेजने की बात कह चुके हैं.

शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में प्रधानाचार्य के करीब 1300 पद हैं. सरकार इनमें से 650 पदों पर सीधी भर्ती कराने का प्रस्ताव लाई है. जबकि शिक्षक संघ इस भर्ती को रद्द कर प्रमोशन के आधार पर पद भरने की मांग कर रहा है. इन मांगों को लेकर कई बार शिक्षक सड़कों पर उतर चुके हैं. इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है.

खास बात है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आगामी परीक्षाओं को लेकर जारी किए परीक्षा कैलेंडर में माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती के लिए 8 फरवरी 2026 को लिखित परीक्षा होने की सूचना जारी की है.

राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह ने अजय भट्ट के इस पत्र के बाद उनका आभार व्यक्त किया है. संघ के अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति के लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा और जो भी लोग इस लड़ाई में संघ का साथ दे रहे हैं, उन सभी का वो आभार व्यक्त करते हैं.

