कैथ लैब निर्माण में हो रही देरी पर भड़के अजय भट्ट, सीएम धामी को लिखा पत्र, सख्त एक्शन की डिमांड

अजय भट्ट ने सवाल उठाया कि क्या मंडी परिषद जैसी एजेंसी इस तरह की हाई-टेक मेडिकल सुविधाओं के निर्माण में विशेषज्ञ है?

AJAY BHATT REACHED RAMNAGAR
कैथ लैब निर्माण पर अज्य भट्ट का बयान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 3, 2025 at 8:01 AM IST

3 Min Read
रामनगर: नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने सुशीला तिवारी अस्पताल में बन रही उत्तराखंड की पहली कैथ लैब को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल-उधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजट भट्ट ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है. साथ ही उन्होंने मंडी परिषद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है.

सांसद अजय भट्ट ने कहा करीब 9 करोड़ रुपये की लागत से बन रही यह कैथ लैब कुमाऊं मंडल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एमओयू किया था. दावा किया गया था कि डेढ़ वर्ष के भीतर यह कैथ लैब पूरी तरह क्रियाशील हो जाएगी, लेकिन आज तक काम अधूरा है. यहां घटिया निर्माण साफ दिखाई दे रहा है. उन्होंने बताया मंडी परिषद को इसके निर्माण का जिम्मा दिया गया. 2 करोड़ 39 लाख रुपये की धनराशि भी उपलब्ध कराई गई. बावजूद इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता इतनी निम्नस्तरीय है. मेडिसिन आईसीयू की छत पर खड़ा ढांचा डायलिसिस सेंटर, माइनर ओटी और इमरजेंसी वार्ड तक टपकने लगा है. कई जगह दरारें आ गई हैं. छत से पानी रिसने की शिकायतें मिल रही हैं.

अजय भट्ट ने कहा उन्होंने तीन बार स्वयं मंडी परिषद से इस कार्य को जल्द पूरा करने का आग्रह किया. अस्पताल परिसर में जाकर निरीक्षण भी किया. उस समय मंडी परिषद ने जल्द कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है. मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने भी कई बार मंडी परिषद को नोटिस जारी किया. उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है.

अजय भट्ट ने सवाल उठाया कि क्या मंडी परिषद जैसी एजेंसी इस तरह की हाई-टेक मेडिकल सुविधाओं के निर्माण में विशेषज्ञ है? जब उनके पास इस तरह का अनुभव ही नहीं है तो फिर उन्हें निर्माण कार्य क्यों सौंपा गया? उन्होंने कहा यहां किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती. उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से पत्र लिखकर अनुरोध किया कि मंडी परिषद की घोर लापरवाही के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. यदि आवश्यक हो तो निर्माण कार्य किसी दूसरी सक्षम एजेंसी को सौंपा जाए. भट्ट ने कहा कुमाऊं-गढ़वाल के दूरस्थ इलाकों से मरीज बड़ी उम्मीद लेकर हल्द्वानी आते हैं. कैथ लैब का निर्माण पूरा होने से यहां के मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा.

उत्तराखंड पेपर लीक प्रकरण को लेकर चल रही सीबीआई जांच पर सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा राज्य के युवा हमारे भविष्य हैं. उनकी मांग पर ही सरकार ने सीबीआई जांच की पहल की है. उन्होंने कहा उत्तराखंड आंदोलन में युवाओं के माता-पिता और बुजुर्गों ने बड़ी आहुति दी थी. आज वही युवा इस राज्य की ताकत हैं. उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरण में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमारी सरकार चाहती है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो.

