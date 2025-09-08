ETV Bharat / state

कृषि मंत्री लापता! सागर-बीना के किसानों के हाथ में दिखी तख्ती

किसानों ने कहा कृषि मंत्री हैं लापता, हम लोगों की नहीं है कोई सुनने वाला, खाद को लेकर समस्याएं जस की तस

Farmers not getting DAP
कृषि मंत्री हैं लापता के पोस्टर्स के साथ किसान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 7:16 PM IST

सागर : मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना में किसान कृषि मंत्री लापता के पोस्टर लेकर घूम रहे हैं. बीना में किसान खाद ना मिलने से नाराज होकर बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे. किसानों के हाथ में पोस्टर्स थे, जिनपर सबकी नजर जा रही थी. पोस्टर्स पर लिखा हुआ था कि प्रदेश के कृषि मंत्री लापता हैं और दो सालों में किसी को भी उनका नाम तक पता नहीं है. किसानों ने कहा कि इसलिए बिना नाम के ही उनका पोस्टर लेकर आए हैं. किसानों ने अपनी मांगों को लेकर तहसील परिसर में प्रदर्शन भी किया.

कृषि मंत्री का नाम भी किसानों को नहीं है पता

सोमवार को बीना क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे. जहां भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया. यूनियन के संभागीय अध्यक्ष सीताराम सिंह ठाकुर ने बताया, '' हम किसानों को अब तक यह नहीं पता कि कि हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री कौन हैं, इसलिए पोस्टर में उनका नाम तक नहीं है. किसानों की कोई सुनने वाला तक नहीं है. इसलिए किसानों ने तहसील कार्यालय के गेट के बाहर मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. जब जानकारी मिली तो एसडीएम मौके पर आए और उन्हें कलेक्टर के नाम का ज्ञापन सौंपा.''

Farmers Protest Sagar
एमपी के कृषि मंत्री का नाम भी किसानों को नहीं है पता (Etv Bharat)

किसानों ने इन मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

रबी सीजन की बोवनी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. किसानों को बोवनी करने के लिए डीएपी और यूरिया की जरूरत पड़ रही है. किसान लगातार गोदामों और सोसायटियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है. किसानों ने कहा कि बीना क्षेत्र में 3500 टन डीएपी और 2200 टन यूरिया की आवश्यकता है. क्षेत्र में सबसे ज्यादा मसूर, चना और मटर की बोवनी होती है. जिसमें डीएपी महत्वपूर्ण है और इसे जल्दी उपलब्ध कराया जाए.

वितरण व्यवस्था एक समान रखी जाए

किसान हरिराम सिंह, रामराज सिंह ने बताया, '' डीएपी और यूरिया वितरण के दौरान पारदर्शिता रखी जाए. कई बार देखने को मिलता है कि बड़े किसानों को तो डीएपी और यूरिया आसानी के साथ मिलता है लेकिन छोटे किसानों को परेशान होना पड़ता है. इसलिए सभी किसानों को एक समान रखा जाए.''

मंडी में लगाया जाए 10 टन क्षमता का धर्मकांटा

किसान प्रतिपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह ने बताया कि स्थानीय कृषि उपज मंडी में 10 टन क्षमता का धर्मकांटा जल्द लगाया जाए, जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके. साथ ही मंडी में किसानों से हम्माली शुल्क लेना बंद किया जाए.

इस दौरान प्रमुख रूप से रामगोपाल सिंह ठाकुर, संजू सिंह, मोहित सिंह, विशाल सिंह, हरिशंकर, दशरथ अहिरवार, जंडेल सिंह, हेमंत, सीताराम सिंह, सहित अन्य किसान मौजूद थे.

FARMERS PROTEST SAGARMADHYA PRADESH NEWSFARMERS NOT GETTING DAPMOHAN YADAV GOVTMP AGRICULTURE MINISTER MISSING

