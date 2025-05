ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन, मोहन सरकार भरेगी फीस - MP STUDENTS FREE ADMISSION

मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 5:56 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 6:04 PM IST 2 Min Read

भोपाल: शहर के नामी गिरामी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना गरीब परिवारों के बस की बात नहीं, लेकिन सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान आरटीई (Rite to Education) यानि शिक्षा के अधिकार के तहत मध्य प्रदेश के बड़े स्कूलों में भी बच्चों को निशुल्क एडमिशन दिया जा रहा है. इनकी फीस भी राज्य सरकार जमा करती है. राजधानी में 29 मई को आरटीई के तहत पहले चरण की लॉटरी खोली गई. जिसमें प्रदेश के 83,483 बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिला है. 1.66 लाख बच्चों ने किया था आवेदन बता दें कि सरकार के पास लाटरी के लिए दस्तावेज सत्यापन के बाद 1,66,751 बच्चे पात्र पाए गए थे. इनमें से करीब 50 प्रतिशत यानि 83,483 बच्चों को उनके द्वारा चयनित स्कूलों का आवंटन किया गया है. इसमें 43,363 छात्र और 40,120 छात्राएं शामिल हैं. इन बच्चों को ऑनलाइन रैंडम पद्धति से स्कूलों का आवंटन किया गया है.

