मध्य प्रदेश में 51 सेवाएं फेसलेस, घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

मध्य प्रदेश में परिवहन से जुड़ी समस्याओं से नहीं होगा दो चार, सरकार ने 51 सेवाओं को किया ऑनलाइन और फेसलेस.

Published : October 1, 2025 at 9:53 PM IST

भोपाल: यदि आप लर्निंग लाइसेंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब परिवहन विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस बनाए जा सकेंगे. राज्य सरकार ने परिवहन विभाग सहित 51 प्रकार की सेवाओं को ऑनलाइन और फेसलेस कर दिया है. इसके तहत अब वाहन पंजीयन, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है. प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इन सेवाओं का बुधवार को लोकार्पण किया.

यह सेवाएं घर बैठे मिलेंगी

राज्य सरकार लगातार गुड गवर्नेंस की दिशा में बिना परेशानी के लोगों को सरकारी सुविधाओं देने का प्रयास कर रही है. इस दिशा में परिवहन से जुड़े करीबन 51 सेवाओं को भी ऑनलाइन और फेसलेस कर दिया गया है.

अब वाहन के पंजीयन, परमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन हो सकेंगे.

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी परिवहन विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे.

लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण और डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे.

वाहन ट्रांसफर का काम भी ऑनलाइन होगा.

आवेदन में यदि कोई कमी पाई गई तो उसकी सूचना ऑनलाइन ही दी जाएगी और उसमें सुधार के बाद उसे कंप्लीट कराया जाएगा.

एमपी ऑनलाइन और सीएसपी सेंटर्स को सुविधा केन्द्र का दर्जा दिया गया है. इसकी मदद से लोग ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे.

पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर होगा काम

परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने "सेवाओं का लोकार्पण करते हुए कहा परिवहन विभाग को पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा. इसकी कार्यप्रणाली भी पासपोर्ट कार्यालय की तरह की जा रही है, ताकि लोगों को सेवाओं के लिए परेशान न होना पड़े. बिना ऑफिस का चक्कर लगाए लोगों को तमाम सुविधाएं मिल सकें.

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में कई पद खाली पड़े हैं. ऐसे हालातमें काम करना आसान नहीं होगा. जबकि परिवहन विभाग प्रदेश के उन विभागों में गिना जाता है, जहां कर्मचारियों की संख्या काफी कम है. मंत्री राव उदय प्रताप ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो केवल 1100 कर्मचारी काम कर रहे हैं. जिसमें से आधे से ज्यादा पद पदोन्नति, रिटायमरेंट और दूसरी वजहों से खाली पड़े हैं."

