पाकिस्तान पर पलटवार की तैयारी, एमपी के 5 शहरों में सायरन बजते ही होगा ब्लैक आउट - MP 5 CITIES MOCK DRILL

Published : May 7, 2025 at 3:02 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 3:24 PM IST

भोपाल: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है. राजधानी भोपाल सहित एमपी के 5 शहरों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी की जा रही है. इसी सिलसिले में आज शाम 4 से रात 8 बजे तक भोपाल के 5 स्थानों पर माक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. कलेक्टर कौशलेंद विक्रम सिंह ने बताया कि "शहर में आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास किया जा रहा है. वहीं रेड एवं ग्रीन अलर्ट सायरन के माध्यम से नागरिकों को सचेत किया जाएगा." शहर में 12 मिनट तक रहेगा ब्लैक आउट कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि "ब्लैकआउट और अलर्ट प्रक्रिया के तहत शाम लगभग 7.30 से 7.42 बजे के बीच पूरे शहर में ब्लैकआउट किया जाएगा. ब्लैक आउट प्रारंभ होने से पूर्व रेड अलर्ट सायरन दो मिनट तक बजेगा. इस दौरान नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने घरों, दुकानों, कार्यालयों एवं संस्थानों की सभी रोशनी बंद करें. सड़क पर चल रहे वाहन चालक भी वाहन रोककर हेडलाइट और बैकलाइट बंद रखें. निर्धारित समय पर 7.42 बजे ग्रीन अलर्ट सायरन बजेगा, जो "ऑल क्लीयर सिग्नल" होगा. इसके बाद सभी रोशनियां फिर चालू की जा सकेंगी."

