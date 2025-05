ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में कोरोना ब्लास्ट, दनदनाते वायरस ने कईयों को बनाया मरीज - MP CORONA CASES

मध्य प्रदेश में कोरोना दनदनाती एंट्री ( Getty Image )

Published : May 26, 2025 at 5:35 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 6:21 PM IST

भोपाल: कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद लोग इसे भूल गए थे, लेकिन अब यह एक बार फिर भारत ही नहीं मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है. अब तक देश में कोरोना के 750 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 4 एक्टिव केस मिले हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है. विभाग ने सभी जिला व सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण रोकेने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं. प्राइमरी स्क्रीनिंग यूनिट शुरू करने के निर्देश कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार (फ्लू) के मरीजों की जांच के लिए सभी अस्पतालों को नए निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत अस्पताल प्रबंधन से कहा गया है कि वे अलग से फ्लू ओपीडी और प्राइमरी स्क्रीनिंग यूनिट शुरू करें. इस ओपीडी में यदि मरीज की शुरूआती जांच में कोरोना के लक्षण मिलते हैं, या संबंधित की ट्रैवल का कांटेक्ट हिस्ट्री कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क की मिलती है, तो उनकी जांच कोरोना स्क्रीनिंग ओपीडी में होगी. राजधानी के जेपी और हमीदिया अस्पताल में गुरुवार से ओपीडी की शुरू हो गई है.

