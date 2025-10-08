OBC आरक्षण मामला: सॉलिसिटर जनरल के समय मांगने पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
ओबीसी आरक्षण मामले में राज्य सरकार के एडवोकेट ने कोर्ट से मांगा समय. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा गुरुवार को होगी सुनवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 8:22 PM IST
जबलपुर: अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई नहीं हो पाई. राज्य सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बार फिर समय देने की मांग की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सुनवाई नहीं होती है तो इस मामले को वापस हाईकोर्ट ले जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के एडवोकेट को मात्र 1 दिन का समय देते हुए गुरुवार को मामले में सुनवाई का आदेश दिया.
क्या है ओबीसी आरक्षण मामला
मध्य प्रदेश में 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के दौरान सरकार ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी. जैसे ही सरकार का यह फैसला आया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई. इसके बाद से ही अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता अब तक साफ नहीं हो पाया है.
राज्य सरकार भी अपनी तरफ से अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए तैयार है लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों की तरफ से आपत्तियां लगाई गईं हैं. पिछली बार सामान्य वर्ग की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट ने कहा था कि इस मामले में कुल 15000 पेज की फाइल है, इसे पढ़ने में समय लगेगा इसलिए सुनवाई 8 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी.
मध्य प्रदेश सरकार के वकील ने मांगा समय
ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार यानि 8 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी. लेकिन सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के लिए और समय मांगते हुई अगली तारीख देने की मांग की. इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई एक दिन के लिए और टाल दी. अब इस मामले की सुनवाई कल यानि गुरुवार को होगी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा कर रहे हैं.
'बेहतर है कि आप इस मामले को दोबारा हाईकोर्ट ले जाएं'
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग की ओर से पैरवी कर रहे मध्य प्रदेश के सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह भी कोर्ट में मौजूद थे. सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ने बताया कि "राज्य सरकार के एडवोकेट की ओर से लगातार समय मांगने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज ने आपत्ति जताई है और उन्होंने यहां तक कहा की इससे बेहतर है कि आप इस मामले को दोबारा हाईकोर्ट ले जाएं. हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की स्थिति को अच्छे से समझता है और वहीं पर इसकी सुनवाई करवाए. सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सुनवाई का आदेश दिया था लेकिन किसी वजह से हर बार सुनवाई टल जाती है."
एडवोकेट रामेश्वर सिंह ने बताया कि "सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय नहीं है, कुछ दिनों में ही दीपावली की छुट्टियां शुरू हो जाएगी और उसके बाद कुछ बड़े मामलों पर लगातार बहस चलेगी. ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए मामलों को नहीं सुना जा सकेगा. राज्य सरकार की ओर से अगली तारीख मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानि 9 अक्टूबर की ही तारीख दी है."
- मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर टली, वकीलों ने मांगा समय
- सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी कैसे हो रहे प्रमोशन? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
तेलंगाना के मामले को हाईकोर्ट किया ट्रांसफर
एडवोकेट रामेश्वर सिंह ने बताया कि "हालांकि इस बीच में एक दूसरे बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में अन्य पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण देने के मुद्दे की सुनवाई न करते हुए उस मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट में वापस ट्रांसफर कर दिया है.