भोपाल: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है. इस मुद्दे पर अब बीजेपी और कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक कर प्रस्ताव पास किया है. यह मामला पिछले 6 सालों से अटका हुआ है. इसका सबसे ज्यादा खामियाजा सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए उन लाखों अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है, जिसमें आरक्षण का फार्मूला तय न होने की वजह से नियुक्तियां नहीं दी जा रही. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी मामले को टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड किया है.

यानी 22 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में इस पर सबसे पहले सुनवाई होगी. माना जा रहा है ओबीसी आरक्षण का रास्ता जल्द ही साफ हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 27 फीसदी आरक्षण का फार्मूला किस तरह निकलेगा. ओबीसी आरक्षण में हाईकोर्ट का 87:13 का फॉर्मूला किस तरह काम करेगा ?

सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ओबीसी आरक्षण का पूरा मामला क्या है ?

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा 2019 में शुरू हुआ. दिसंबर 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सत्ता में आई. मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया और प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया.

मार्च 2020- सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई. हाईकोर्ट ने 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाई. कोर्ट ने कहा कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं किया जा सकता.

एमपी 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण (ETV Bharat Info)

सितंबर 2021 - राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर गाइडलाइन जारी की. राज्य शासन ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की अनुमति दे दी.

अगस्त 2023 - मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने 87:13 फॉर्मूला लागू करते हुए एमपीपीएससी के 87 फीसदी पदों पर भर्ती की अनुमति देते हुए 13 फीसदी पदों को होल्ड पर करने के आदेश दिए. 87 का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति व सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित कुल आरक्षण के 87 फीसदी.

28 जनवरी 2025 - ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27 फीसदी आरक्षण से जुड़ी चुनौती वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि आरक्षण लागू करने में कोई बाधा नहीं है.

13 फरवरी 2025- राज्य सरकार 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दिया.

22 मार्च 2025- ओबीसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से ओबीसी मामले से जुड़े किसी भी केस पर सुनवाई न करने के आदेश दिए.

7 अप्रैल 2025 - सुप्रीम कोर्ट ने यूथ ऑफ इक्वलिटी द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर कोई कानूनी रोक नहीं. सुनवाई में सरकार की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ.

22 अप्रैल 2025 - 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे सभी 52 पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किया गया.

12 अगस्त - सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के ओबीसी मामले को टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड करते हुए 22 सितंबर से पहले नंबर पर सुनवाई के लिए रखा. यानी इस मामले में लगातार सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ओबीसी मामले पर कभी भी फैसला सुना सकती है.

सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat)

27 फीसदी आरक्षण के बाद किसे क्या मिलेगा

मध्य प्रदेश में मार्च 2019 के पहले सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 14 फीसदी, एसटी को 20 फीसदी और एससी को 16 फीसदी आरक्षण दिया जाता था. बाकी बचे 50 फीसदी पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भरे जाते थे. इसमें 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस शामिल था. इस तरह आरक्षण की सीमा 50 फीसदी थी.

ओबीसी का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किए जाने के बाद प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़कर 63 फीसदी जाएगी.

यानी ओबीसी 27 फीसदी, एसटी को 20 फीसदी, एससी को 16 फीसदी आरक्षण हो जाएगा. यानी आरक्षण 63 फीसदी हो जाएगा. यानी अनारक्षित वर्ग के लिए 37 फीसदी बचेगा. इसमें भी 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण रहेगा.

87:13 का फॉर्मूला नहीं आएगा काम

हालांकि सरकारी नौकरियों में भर्तियों के लिए 87:13 का फार्मूला लागू किया गया था. यहां 87 का आशय अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग के लिए कुल आरक्षण के लिए 87 फीसदी और 13 फीसदी का मतलब ओबीसी के लिए निर्धारित 27 में से 14 का लाभ दिए जाने के बाद बाकी 13 फीसदी के परिपेक्ष्य में पद होल्ड किए जाने थे.

हालांकि ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य एडवोकेट धर्मेन्द्र सिंह कुशवाहा कहते हैं कि "यह एक अंतरिम व्यवस्था थी, इस फार्मूले को रद्द कर दिया गया है. ओबीसी आरक्षण में सरकारी भर्तियों पर किसी तरह की रोक ही नहीं है, तो सरकार अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देना क्यों नहीं चाहती."

22 सितंबर से हर रोज होगी सुनवाई

हालांकि आरक्षण का फार्मूला क्या होगा यह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के ओबीसी मामले को टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड किया है. यानी 22 सितंबर से ओबीसी मामले को पहले नंबर पर सुनवाई के लिए रखा गया है. यानी इस मामले में लगातार सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ओबीसी मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई खत्म कर अपना फैसला सुनाएगी.

एमपी में पक्ष विपक्ष की सर्वदलीय बैठक (ETV Bharat)

क्या 50 फीसदी की सीमा से आगे जाएगा आरक्षण

ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के मामले में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला रोड़ा बन सकता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता. हालांकि एडवोकेट धर्मेन्द्र सिंह कुशवाहा कहते हैं कि "छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दे चुकी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने दिसंबर 2022 को विधानसभा में विधेयक पास कर ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है.

इसके बाद वहां एसटी को 32 फीसदी, एससी को 13 और ईडब्ल्यूएस को 4 फीसदी आरक्षण दिया जा जा रहा है. इस तरह छत्तीसगढ़ में 76 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी राहत दे चुकी है."

ओबीसी के साथ धोखा कर रही सरकार

उधर सपाक्स के संस्थापक और रिटायर्ड आईएएस हीरालाल त्रिवेदी कहते हैं कि "आरक्षण के मामले में एक आयोग बनाया जाना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक रूप से आरक्षण किसे मिलना चाहिए. आयोग अध्ययन करे कि किस-किस को आरक्षण के वर्ग से बाहर किया जाए और किसे कितना फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए. सरकार ने ओबीसी वर्ग में क्रीमिलेयर को भी डाल दिया. जबकि एससी, एसटी के साथ भी क्रीमिलेयर होना चाहिए. एक तरह से यह पिछड़ों के साथ भेदभाव है.

सरकार की कोशिश यह होनी चाहिए कि अंतिम पंक्ति को कैसे आगे लाया जाए." मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र सिंह कहते हैं कि "सरकार को क्रीमिलेयर भी लागू कर देना चाहिए. आज किसी एक परिवार में 10-10 लोग सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है. जिसके जीवन स्तर में सुधार नहीं आ पा रहा."

फैसले से 8 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत

ओबीसी आरक्षण की वजह से 2019 से अभी तक करीबन 35 भर्तियां अटकी हुई हैं. इससे करीबन 8 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हैं. ओबीसी आरक्षण का मामला सुलझने से इन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी. इनमें से कई अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी, लेकिन रिजल्ट अब तक रूका हुआ है. उन्हें पता ही नहीं कि वे सिलेक्ट हुए भी हैं या नहीं. विवाद के चलते सभी भर्ती परीक्षा में 13 फीसदी पद होल्ड पर रखे गए हैं.