ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में थोकबंद तबादले, 24 IAS का ट्रांसफर, 12 जिले के कलेक्टर बदले

मध्य प्रदेश में हुए थोकबंद तबादले ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 30, 2025 at 10:11 PM IST | Updated : September 30, 2025 at 10:25 PM IST 3 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश शासन ने मंगलवार को प्रशासनिक अधिकरियों की तबादला सूची जारी की है. जिसमें 24 आईएएस को इधर से उधर किया गया है. इसमें 12 जिले के कलेक्टरों को भी बदला गया है. जिन जिलों में कलेक्टरों को बदला गया है, उनमें पन्ना, पांढुर्ना, सिवनी, मुरैना, डिंडौरी, अलीराजपुर, निवाड़ी, भिंड, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और रतलाम जिले शामिल हैं. भोपाल नगर निगम आयुक्त बनेंगी संस्कृति जैन भोपाल नगर निगम के आयुक्त हरेंद्र नारायण को छिंदवाड़ा जिले की कमान सौंपी गई है. उनकी जगह भोपाल नगर निगम की आयुक्त संस्कृति जैन होंगी. इसके साथ संस्कृति जैन के पास मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के अपर प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा. एमपी अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट (MP Government Order Copy) संस्कृति जैन इससे पहले सिवनी जिले की कलेक्टर थीं. इनके साथ ही एमपी टूरिज्म की अपर प्रबंध संचालक विदिशा मुखर्जी को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. शिवराज के करीबी पहली बार बने कलेक्टर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी रहे नीरज वशिष्ठ को पहली बार कलेक्टर बनाया गया है. उनको नए जिले पांढुर्ना की कमान सौंपी गई है. नीरज वशिष्ठ शिवराज सरकार में सीएम कार्यालय में पदस्थ थे. नीरज वशिष्ठ के साथ ही उषा परमार को भी पहली बार जिले की कमान सौंपी गई है. उषा परमार को पन्ना जिले का कलेक्टर बनाया गया है. अभी वो राजस्व में भोपाल संभाग के अपर आयुक्त के पद पर थीं.

Last Updated : September 30, 2025 at 10:25 PM IST