ETV Bharat / state

जबलपुर में खुला था मध्य प्रदेश का पहला स्कूल, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से मिली थी मान्यता - MADHYA PRADESH 1ST SCHOOL

जबलपुर में खुला ता मध्य प्रदेश का पहला स्कूल, इस स्कूल से पढ़कर निकलीं कई हस्तियां, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से मिली थी मान्यता.

MP 1ST SCHOOL IN JABALPUR
जबलपुर में खुला था मध्य प्रदेश का पहला स्कूल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 8:29 PM IST

5 Min Read

जबलपुर: मध्य प्रदेश का पहला स्कूल 1868 में जबलपुर में शुरू हुआ था. इसकी शुरुआत 6 अनाथ बच्चों की पढ़ाई से शुरू हुई थी और बीते 152 सालों से लगातार इस स्कूल ने हजारों बच्चों को शिक्षा दी है. आज भी जबलपुर के सदर में मौजूद इस स्कूल में 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं. सेंट एलॉयसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश का पहला स्कूल था. उस समय इस स्कूल में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा तय किया हुआ पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था. शुरुआत में स्कूल की मान्यता भी कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से ही मिली थी.

1868 में अनाथ हुए थे एंग्लो इंडियन परिवार के 6 बच्चे

भारत में पहले जब स्कूल नहीं थे, शिक्षा के नाम पर केवल धार्मिक शिक्षा होती थी. वह भी देश के कुछ गिने-चुने स्थान पर ही कुछ चुनिंदा लोगों को ही पढ़ने का मौका मिलता था. उस समय स्कूल नहीं होते थे. शिक्षा के नाम पर कुछ राजे-राजवाड़े घर पर ही बच्चों को शिक्षा देते थे. आम आदमी के लिए शिक्षा की कोई बात थी ही नहीं थी. जबलपुर के सेंट एलॉयसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के फादर डेविस वी ने बताया कि "1868 में जबलपुर में रेलवे का कोई काम चल रहा था. इसी दौरान एंग्लो इंडियन परिवार के 6 बच्चे अनाथ हो गए.

Jabalpur St Aloysius School
सेंट एलॉयसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल (ETV Bharat)

जबलपुर में खुला था पहला स्कूल

1858 में जबलपुर में एक छोटा सा चर्च खुला था. यहां पर फादर amedee delalex चर्च का काम देखते थे. जब उनके पास यही छह अनाथ बच्चे आए तो, उन्होंने इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए सेंट एलाइसेस स्कूल की शुरुआत की. यह जमीन अंग्रेज सेना ने स्कूल को दी थी."

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से मान्यता

फादर डेविस वी ने बताया "फादर एमिडी ने स्कूल तो खोल दिया था, लेकिन उस समय ना तो पढ़ाई का कोई बोर्ड हुआ करता था. ना ही बाजार में दुकानों पर पुस्तक मिला करती थी. हालांकि फादर एमिडी फ्रांस से यहां आए हुए थे, इसलिए उन्हें कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी थी. इसलिए उन्होंने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के ही पाठ्यक्रम को लागू किया और कैंब्रिज से ही पुस्तक बुलाई गई. लंबे समय तक कैंब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही स्कूल में शिक्षा दी जाती रही.

Jabalpur 1st School Opened
सेंट एलॉयसिस स्कूल में लेबोरेटरी (ETV Bharat)

अंग्रेज बच्चों के लिए हॉस्टल

शुरुआत में इसमें केवल अंग्रेजों के बच्चे ही पढ़ते थे. 1884 तक स्कूल विस्तारित हो गया था. इसमें बोर्डिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन यह बोर्डिंग केवल यूरोपियन बच्चों को मिलती थी. इस पूरे मध्य भारत में कोई भी स्कूल नहीं था. इसलिए अंग्रेज बच्चे यहां पढ़ने आते थे और दूरदराज इलाकों में नौकरी करने वाले अंग्रेजों के बच्चे यहां बोर्डिंग में रहकर पढ़ते थे. उस दौरान कोलकाता और उत्तर भारत में कुछ स्कूल खोले गए थे, लेकिन मध्य भारत में सेंट एलायसेस स्कूल अकेला था.

MP 1st School in Jabalpur
सेंट एलॉयसिस स्कूल के छात्रों की तस्वीर (ETV Bharat)

धीरे-धीरे इसमें भारतीयों के बच्चों को पढ़ने का मौका मिला. इसमें ज्यादातर राजा-महाराजाओं के बच्चे आते थे. उनके अलावा सेना में काम करने वाले अधिकारियों के बच्चे यहां पढ़ते थे. 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब यूरोपीय बच्चों की बोर्डिंग भी खत्म कर दी गई. इसके बाद से यहां हॉस्टल नहीं है.

अनुशासन की वजह से आज भी जाना-माना स्कूल

आज भी इस स्कूल में 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं. 100 से ज्यादा शिक्षक हैं. अब स्कूल सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम का पालन करता है. स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली डिंपल पंचवानी ने बताया कि "स्कूल के शिक्षक आज भी अपनी 150 साल पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं. स्कूल में अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाता है. डिंपल पंचवानी का कहना है कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि भी मध्य प्रदेश के सबसे पुराने स्कूल में पढ़ते हैं."

Cambridge University Recognized
जबलपुर का फेमस सेंट एलॉयसिस स्कूल (ETV Bharat)

स्कूल के ही छात्र सबल शर्मा ने बताया कि " इस स्कूल से कई जाने-माने लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है. यहां के शिक्षक पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं. स्कूल में अनुशासन की वजह से ही आज भी स्कूल शहर में अपनी पहचान रखता है."

Aloysius Senior Secondary School
स्कूल में मौजूद पुराना वेल (ETV Bharat)

मेजर जनरल जीडी बक्शी अरुणाचल के वर्तमान राज्यपाल लैफ्टिनेंट कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, भारत के 10वें नौसेना प्रमुख एडमिरल जल कुर्सेटजी, लेफ्टिनेंट जनरल जी पिंटो के अलावा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व अध्यक्ष सेतुरन रवि ,मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट के अलावा कई जाने-माने डॉक्टर इंजीनियर ने भी यहां से शिक्षा ग्रहण की है. यह लोग भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में यहां की शिक्षा के दम पर सेवाएं दे रहे हैं.

सेंट एलॉयसिस स्कूल खुलने के बाद जबलपुर में धीरे-धीरे कई दूसरे स्कूल भी खुले और मध्य प्रदेश का पहला कॉलेज भी जबलपुर में ही खोला गया. ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में जबलपुर मध्य एशिया का शिक्षा का एक बड़ा गढ़ बन गया था. यह शुरुआत सेंट एलॉयसिस जबलपुर ने ही की थी.

जबलपुर: मध्य प्रदेश का पहला स्कूल 1868 में जबलपुर में शुरू हुआ था. इसकी शुरुआत 6 अनाथ बच्चों की पढ़ाई से शुरू हुई थी और बीते 152 सालों से लगातार इस स्कूल ने हजारों बच्चों को शिक्षा दी है. आज भी जबलपुर के सदर में मौजूद इस स्कूल में 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं. सेंट एलॉयसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश का पहला स्कूल था. उस समय इस स्कूल में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा तय किया हुआ पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था. शुरुआत में स्कूल की मान्यता भी कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से ही मिली थी.

1868 में अनाथ हुए थे एंग्लो इंडियन परिवार के 6 बच्चे

भारत में पहले जब स्कूल नहीं थे, शिक्षा के नाम पर केवल धार्मिक शिक्षा होती थी. वह भी देश के कुछ गिने-चुने स्थान पर ही कुछ चुनिंदा लोगों को ही पढ़ने का मौका मिलता था. उस समय स्कूल नहीं होते थे. शिक्षा के नाम पर कुछ राजे-राजवाड़े घर पर ही बच्चों को शिक्षा देते थे. आम आदमी के लिए शिक्षा की कोई बात थी ही नहीं थी. जबलपुर के सेंट एलॉयसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के फादर डेविस वी ने बताया कि "1868 में जबलपुर में रेलवे का कोई काम चल रहा था. इसी दौरान एंग्लो इंडियन परिवार के 6 बच्चे अनाथ हो गए.

Jabalpur St Aloysius School
सेंट एलॉयसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल (ETV Bharat)

जबलपुर में खुला था पहला स्कूल

1858 में जबलपुर में एक छोटा सा चर्च खुला था. यहां पर फादर amedee delalex चर्च का काम देखते थे. जब उनके पास यही छह अनाथ बच्चे आए तो, उन्होंने इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए सेंट एलाइसेस स्कूल की शुरुआत की. यह जमीन अंग्रेज सेना ने स्कूल को दी थी."

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से मान्यता

फादर डेविस वी ने बताया "फादर एमिडी ने स्कूल तो खोल दिया था, लेकिन उस समय ना तो पढ़ाई का कोई बोर्ड हुआ करता था. ना ही बाजार में दुकानों पर पुस्तक मिला करती थी. हालांकि फादर एमिडी फ्रांस से यहां आए हुए थे, इसलिए उन्हें कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी थी. इसलिए उन्होंने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के ही पाठ्यक्रम को लागू किया और कैंब्रिज से ही पुस्तक बुलाई गई. लंबे समय तक कैंब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही स्कूल में शिक्षा दी जाती रही.

Jabalpur 1st School Opened
सेंट एलॉयसिस स्कूल में लेबोरेटरी (ETV Bharat)

अंग्रेज बच्चों के लिए हॉस्टल

शुरुआत में इसमें केवल अंग्रेजों के बच्चे ही पढ़ते थे. 1884 तक स्कूल विस्तारित हो गया था. इसमें बोर्डिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन यह बोर्डिंग केवल यूरोपियन बच्चों को मिलती थी. इस पूरे मध्य भारत में कोई भी स्कूल नहीं था. इसलिए अंग्रेज बच्चे यहां पढ़ने आते थे और दूरदराज इलाकों में नौकरी करने वाले अंग्रेजों के बच्चे यहां बोर्डिंग में रहकर पढ़ते थे. उस दौरान कोलकाता और उत्तर भारत में कुछ स्कूल खोले गए थे, लेकिन मध्य भारत में सेंट एलायसेस स्कूल अकेला था.

MP 1st School in Jabalpur
सेंट एलॉयसिस स्कूल के छात्रों की तस्वीर (ETV Bharat)

धीरे-धीरे इसमें भारतीयों के बच्चों को पढ़ने का मौका मिला. इसमें ज्यादातर राजा-महाराजाओं के बच्चे आते थे. उनके अलावा सेना में काम करने वाले अधिकारियों के बच्चे यहां पढ़ते थे. 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब यूरोपीय बच्चों की बोर्डिंग भी खत्म कर दी गई. इसके बाद से यहां हॉस्टल नहीं है.

अनुशासन की वजह से आज भी जाना-माना स्कूल

आज भी इस स्कूल में 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं. 100 से ज्यादा शिक्षक हैं. अब स्कूल सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम का पालन करता है. स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली डिंपल पंचवानी ने बताया कि "स्कूल के शिक्षक आज भी अपनी 150 साल पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं. स्कूल में अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाता है. डिंपल पंचवानी का कहना है कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि भी मध्य प्रदेश के सबसे पुराने स्कूल में पढ़ते हैं."

Cambridge University Recognized
जबलपुर का फेमस सेंट एलॉयसिस स्कूल (ETV Bharat)

स्कूल के ही छात्र सबल शर्मा ने बताया कि " इस स्कूल से कई जाने-माने लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है. यहां के शिक्षक पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं. स्कूल में अनुशासन की वजह से ही आज भी स्कूल शहर में अपनी पहचान रखता है."

Aloysius Senior Secondary School
स्कूल में मौजूद पुराना वेल (ETV Bharat)

मेजर जनरल जीडी बक्शी अरुणाचल के वर्तमान राज्यपाल लैफ्टिनेंट कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, भारत के 10वें नौसेना प्रमुख एडमिरल जल कुर्सेटजी, लेफ्टिनेंट जनरल जी पिंटो के अलावा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व अध्यक्ष सेतुरन रवि ,मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट के अलावा कई जाने-माने डॉक्टर इंजीनियर ने भी यहां से शिक्षा ग्रहण की है. यह लोग भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में यहां की शिक्षा के दम पर सेवाएं दे रहे हैं.

सेंट एलॉयसिस स्कूल खुलने के बाद जबलपुर में धीरे-धीरे कई दूसरे स्कूल भी खुले और मध्य प्रदेश का पहला कॉलेज भी जबलपुर में ही खोला गया. ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में जबलपुर मध्य एशिया का शिक्षा का एक बड़ा गढ़ बन गया था. यह शुरुआत सेंट एलॉयसिस जबलपुर ने ही की थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

JABALPUR 1ST SCHOOL OPENEDJABALPUR ST ALOYSIUS SCHOOLALOYSIUS SENIOR SECONDARY SCHOOLCAMBRIDGE UNIVERSITY RECOGNIZEDMADHYA PRADESH 1ST SCHOOL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

किसानों के सपनों पर फिरा पानी, कैलारस शक्कर कारखाने का होगा परिसमापन

हिमालय का राजा सूखे इलाके में बना कौतुहल, दमोह में खिला दुर्लभ ब्रह्म कमल फूल

दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति के नीचे उगा दिया गांजा, सोता रहा सागर नगर निगम

प्रेमी के घर प्रेमिका 3 मंजिला इमारत ने नीचे गिरी, बीच में तार पर अटक जान बची

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.