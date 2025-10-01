मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बनेगा AIIMS, 30 करोड़ के रोबोट की मदद से होगी सर्जरी

मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बनेगा AIIMS, 30 करोड़ के रोबोट की मदद से होगी सर्जरी
भोपाल एम्स में डॉक्टरों का इलाज करना होगा आसान, मध्य प्रदेश में पहली बार रोबोट की मदद से होगी सर्जरी.
भोपाल: राजधानी में स्थित एम्स भोपाल मध्य प्रदेश का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है, जहां एडवांस रोबोट की मदद से मरीजों की जटिल सर्जरी होगी. एम्स भोपाल यूरोलाजी विभाग में जल्द ही दा विंची रोबोटिक आर्म सिस्टम स्थापित करने जा रहा है.
एम्स भोपाल में एडवांस रोबोटिक सिस्टम मॉडर्न सिस्टम सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत नॉर्दर्न कोलफील्ड्स यानि एनसीएल जबकि सेटअप राइज (रोबोटिक एसिसटेड इंटरवेंशन फॉर सर्जिकल एक्सीलेंस) प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जाएगा.
छोटे चीरे के जरिए सटीक सर्जरी
एम्स के पीआरओ डॉक्टर विक्रम वट्टी ने बताया कि "स्त्री रोग संबंधी कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों जैसी नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज लगातार बढ़ रही है. ऐसे में सुरक्षित और कम इनवेसिव सर्जिकल विकल्पों की जरूरत है. दा विंची जैसे उन्नत सिस्टम की मदद से रोबोटिक-असिस्टेड सर्जरी छोटे चीरे के जरिए सटीक सर्जरी करने का मौका देती है, जिससे महिलाओं को तेजी से स्वस्थ होने और अपनी दिनचर्या में लौटने में मदद मिलती है.
रोबोट अहम विशेषताओं से कराएगा अवगत
डॉक्टर वट्टी ने बताया कि एक्सआई एक्सपीरियंस सेंटर’ प्रतिभागियों को दा विंची सिस्टम की अहम विशेषताओं से अवगत कराता है. जैसे मल्टी-क्वाड्रंट एक्सेस, रियल-टाइम इमेजिंग और एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिनसे सर्जन जटिल सॉफ्ट टिश्यू प्रक्रियाएं आसानी से कर सकते हैं. यह आधुनिक रोबोटिक तकनीक से परिचित कराने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे नवाचार और व्यापक क्लिनिकल उपयोग के बीच की खाई को पाटने में मदद मिलती है.
तीन हिस्सों में काम करेगा रोबोट
इस सिस्टम में एक कंसोल सिस्टम और दो रोबोटिक आर्म शामिल होंगे. डॉक्टर अपने कंसोल से कमांड देंगे और ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रोबोटिक आर्म उन आदेशों के मुताबिक सर्जरी करेगा. खास बात यह है कि एक मोबाइल रोबोटिक आर्म भी होगा, जिसे दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जाकर ऑपरेशन किया जा सकेगा. इस तरह भोपाल का डॉक्टर विदेश में बैठे मरीज का भी ऑपरेशन कर पाएगा.
30 करोड़ रुपये से होगी खरीदी
दा विंची रोबोट की मदद से सर्जरी छोटे छेद से होगी, इससे शरीर में बड़े कट की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ ही मरीज का खून कम बहेगा और रिकवरी तेजी से होगी. डॉक्टर अत्याधिक जटिल हिस्सों तक पहुंचकर ऑपरेशन कर पाएंगे और मरीजों के लिए यह तकनीक अधिक सुरक्षित और कारगर साबित होगी. इस मशीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है.