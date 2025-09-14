ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के 14 शहरों में बिकता है खरा सोना, हॉलमार्क ज्वेलरी की पहचान का जाने आसान तरीका

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 14, 2025 at 8:49 PM IST | Updated : September 14, 2025 at 9:23 PM IST 4 Min Read

भोपाल: धन की देवी लक्ष्मीजी का त्योहार दीपावली और उसके पहले धनतेरस पर लोग खूब सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं. सोने की शुद्धता को लेकर ग्राहक सिर्फ दुकानदार के भरोसे पर ही निर्भर रहता है. लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के 14 शहरों में सोने की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो सोने में मिलावट को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि प्रदेश के 14 शहरों में शुद्ध सोने की ज्वेलरी ही मिलती है. प्रदेश के 14 शहरों की ज्वेलरी शॉप्स पर सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेची जा सकती है. इन शहरों में यदि कोई बिना हॉलमार्क की जवेलरी बेचता है और शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान है. मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बिकता है शुद्ध सोना भारतीय मानक ब्यूरो के भोपाल शाखा के निदेशक मोहम्मद रिजवान बताते हैं कि "भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 2021 से देश के 361 जिलों में हॉलमार्क ज्वेलरी की बिक्री की ही अनुमति दी गई है. इनमें मध्य प्रदेश के 14 जिले शामिल हैं, जहां सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी की ही बिक्री की जा सकती है. मध्य प्रदेश के 14 जिलों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, रीवा, सतना, देवास, छतरपुर, ग्वालियर, कटनी, जबलपुर, मुरैना, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले शामिल हैं. इन जिलों की किसी भी ज्वेलरी शॉप पर बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी का विक्रय नहीं किया जा सकता."

