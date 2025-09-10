मध्य प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म, लग्जरी सुविधाओं के साथ सेहत का ख्याल, लीजिए वेकेशन का मजा
मध्य प्रदेश आने वाले पर्यटकों के लिए मोहन यादव सरकार करने जा रही खास इंतजाम, 10 टूरिस्ट प्लेस पर खुलेंगे वेलनेस सेंटर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 4:14 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में पर्यटकों को लुभाने के लिए लगातार नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ सुविधाओं की बढ़ोत्तरी की जा रही है. एमपी के 10 पर्यटन स्थलों पर जल्द ही देश-विदेश के पर्यटकों को फाइव स्टार वेलनेस सेंटर की सुविधा भी मिलने जा रही है. पर्यटन और आयुष विभाग मिलकर इन सेंटर में पर्यटकों को तमाम आधुनिक सुविधाओं के अलावा केरल की तरह पंचकर्म और दूसरी आयुर्वेदिक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे. एक सेंटर को साढ़े 7 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा.
इन 10 पर्यटन स्थलों पर खुलेंगे सेंटर
मध्य प्रदेश में सबसे पहले भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज में पंचकर्म सेंटर खोला गया था. इसकी सफलता के बाद अब केन्द्र सरकार से प्रदेश में 10 और वेलनेस सेंटर खोलने की अनुमति मिल गई है. प्रदेश में यह वेलनेस सेंटर ओरछा, ओंकारेश्वर, मंदसौर, चित्रकूट, चंदेरी, दतिया, पचमढ़ी, अलीराजपुर, सिंगरौली और आगर मालवा में खोले जाएंगे. पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है.
खासतौर से धार्मिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है. पर्यटकों को पर्यटन स्थलों पर बेहतर सुविधाएं मिल सके. इसके लिए वेलनेस सेंटर शुरू किए जा रहे हैं.
एक सेंटर पर खर्च होंगे साढ़े 7 करोड़ रुपए
प्रदेश के 10 पर्यटन स्थलों पर शुरू होने वाले वेलनेस सेंटर के लिए एक सेंटर के लिए करीबन साढ़े 7 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया जा रहा है. इससे यहां पर्यटकों के लिए पांच सितारा सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
इसमें पर्यटकों के लिए पंचकर्म, सोना बाथ, जकूजी, स्टीम चैंबर जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
पर्यटकों के रुकने के लिए यहां कई रूम तैयार किए जाएंगे. साथ ही अलग-अलग कॉटेज भी बनाए जाएंगे. इसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी.
इसमें डीलक्स रूम की सुविधा के अलावा पंचकर्म चिकित्सा, कस्टमाइज डाइट, फीजियोथेरेपी, योग के अलावा दूसरी थेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध होगी.
पर्यटक परिवार के साथ यहां रुक कर पर्यटन स्थलों में घूमने के साथ आयुर्वेदिक पद्धति से शरीर को डिटॉक्स भी करा सकेगा.
वेलनेस वेकेशन में बदलेगा टूरिज्म
पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला कहते हैं कि "प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. साल 2024 में मध्य प्रदेश में 13 करोड़ 41 लाख पर्यटक एमपी पहुंचे हैं. विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है. हमारी कोशिश है कि आने वाले पर्यटक एक पर्यटन स्थल पर ज्यादा से ज्यादा रुके और आराम से आसपास के स्थलों को घूमे.
- मध्य प्रदेश के फोर्ट्स देंगे राजस्थान को टक्कर, मोहन यादव सरकार ने बना लिया प्लान
- पानी के बीच क्रूज पर शादी! हनुवंतिया टापू बनेगा वेडिंग डेस्टिनेशन, मालवा के पकवानों का लुत्फ उठाएंगे मेहमान
बेलनेस सेंटर्स मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल पर स्थापित होने से पर्यटकों का ट्रिप वेलनेस वेकेशन के रूप में बदलेगा. पर्यटकों के लिए लगातार नए विकल्प तैयार किए जा रहे हैं, ताकि हमारा पर्यटन एक ही स्थान पर सिमट कर न रह जाए."