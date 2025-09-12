ETV Bharat / state

नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर 36 रेड लाइट के पास शुक्रवार को चलती हुई कार में अचानक आग लग गई. कार चला रहे शख्स ने चिंगारी देखते ही कार रोकी और फौरन बाहर आए, जिससे उनकी जान बच सकी. वहां से गुजर रहे लोगों इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी और आग को बुझाने की कोशिश भी की. कुछ देर बाद वहां दमकल की गाड़ी पहुंची, जिससे आग पर काबू पाया गया.

घटना में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. लोगों के अनुसार, सेक्टर 36 रेड लाइट के पास कार करीब दोपहर ढाई बजे के आसपास पहुंची. इसी दौरान अचानक कार के बोनट से धुआं और चिंगारी निकलने लगी. देखते ही देखते आग कार का गोला बन गई. आग की लपटों को देखकर अन्य वाहन चालकों ने भी अपने वाहन रोक लिए. लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन, तेज आग के चलते गाड़ी धू-धू कर जलने लगी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की तरफ से अग्रिशमन वाहन पहुंचा और आग पर किसी तरह काबू पाया.