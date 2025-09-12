ETV Bharat / state

नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान

घटना सेक्टर 36 रेड लाइट के पास पास घटी. आपपास मौजूद लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया.

नोएडा में चलती कार में लगी आग
नोएडा में चलती कार में लगी आग (ETV Bharat)


By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2025 at 7:25 PM IST


नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर 36 रेड लाइट के पास शुक्रवार को चलती हुई कार में अचानक आग लग गई. कार चला रहे शख्स ने चिंगारी देखते ही कार रोकी और फौरन बाहर आए, जिससे उनकी जान बच सकी. वहां से गुजर रहे लोगों इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी और आग को बुझाने की कोशिश भी की. कुछ देर बाद वहां दमकल की गाड़ी पहुंची, जिससे आग पर काबू पाया गया.

घटना में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. लोगों के अनुसार, सेक्टर 36 रेड लाइट के पास कार करीब दोपहर ढाई बजे के आसपास पहुंची. इसी दौरान अचानक कार के बोनट से धुआं और चिंगारी निकलने लगी. देखते ही देखते आग कार का गोला बन गई. आग की लपटों को देखकर अन्य वाहन चालकों ने भी अपने वाहन रोक लिए. लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन, तेज आग के चलते गाड़ी धू-धू कर जलने लगी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की तरफ से अग्रिशमन वाहन पहुंचा और आग पर किसी तरह काबू पाया.

नोएडा में कार में लगी आग (ETV Bharat)

चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने बताया की शुक्रवार 14:27 बजे सेक्टर 36 रेड लाइट के पास गाड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस यूनिट घटनास्थल पर रवाना हुई. इसके बाद फायर सर्विस यूनिट द्वारा पूर्णरूप से आग पर काबू पाया गया. घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

