माउंट आबू-आबूरोड मार्ग पर सड़क धंसी, भारी वाहनों की आवाजाही बंद

माउंट आबू-आबूरोड मार्ग पर धंसी सड़क ( ETV Bharat Sirohi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 7, 2025 at 7:09 PM IST | Updated : September 7, 2025 at 7:57 PM IST 3 Min Read

माउंट आबू की यात्रा से बचें: माउंट आबू सीओ गोमाराम ने बताया कि तलहटी से लेकर दुर्घटना स्थल तक जवान लगाए हैं. उन्होंने सैलानियों से अपील की कि फिलहाल माउंट आबू की यात्रा से बचें. मौसम विभाग ने अगले दो दिन भारी बारिश की चेतावनी दी. ऐसे में जोखिम लेना ठीक नहीं होगा. सीओ ने स्पष्ट किया कि माउंट आबू में पहले से मौजूद पर्यटकों को प्राथमिकता से सुरक्षित निकाला जा रहा है. आपदा दल तैनात: इधर, मौके पर माउंट आबू आपदा प्रबंधन दल तैनात है. हालात पर नजर रखे है. प्रशासन का कहना है कि जब तक सड़क पूरी तरह से दुरुस्त नहीं होती, तब तक माउंट आबू आने वाले पर्यटकों को रोका जाएगा. लगातार बारिश के कारण मरम्मत कार्य में समय लग सकता है. सैलानियों की गाड़ियों को सुरक्षित ढंग से निकाला जा रहा... (ETV Bharat Sirohi) पढ़ें: साथियों संग गुरु शिखर से शेरगांव घूमने निकला व्याख्याता रास्ता भटका, सघन तलाशी अभियान जारी हर कोई चिंतित: पर्यटन सीजन के चलते बड़ी संख्या में सैलानी माउंट आबू पहुंचे हैं. सड़क धंसने की घटना ने सभी की चिंता बढ़ा दी. स्थानीय लोग और व्यापारी प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि जल्द सड़क दुरुस्त की जाए ताकि आवाजाही सामान्य हो सके. लगातार बारिश और सड़क धंसने की घटना को देखते हुए प्रशासन ने साफ कहा कि फिलहाल पर्यटक माउंट आबू की यात्रा स्थगित करें और मौसम सामान्य होने के बाद योजना बनाएं.

