माउंट आबू-आबूरोड मार्ग पर सड़क धंसी, भारी वाहनों की आवाजाही बंद

दो दिन से जारी बारिश के चलते माउंट आबू-आबूरोड मार्ग पर मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा ढह गया. आवाजाही बाधित.

Road collapsed on Mount Abu-Aburoad road
माउंट आबू-आबूरोड मार्ग पर धंसी सड़क (ETV Bharat Sirohi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2025 at 7:09 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 7:57 PM IST

3 Min Read

सिरोही: राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार भारी बारिश मुश्किलें खड़ी करने लगी है. दो दिन से जारी बारिश के चलते माउंट आबू-आबूरोड मार्ग पर सातघूम के पास मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा ढह गया. इसके बाद प्रशासन और पुलिस टीम ने वहां बैरिकेडिंग कराई. सड़क धंसने के कारण बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई. पर्यटकों को छोटे वाहनों से सुरक्षित नीचे उतारा जा रहा है. रात 8 बजे बाद इस मार्ग पर सभी वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी. सिर्फ आवश्यक सामग्री से जुड़े वाहन और स्थानीय निवासियों को ही आने जाने की अनुमति होगी.

माउंट आबू एसडीएम अंशुप्रिया ने बताया कि सड़क धंसने की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची. बैरिकेडिंग करने के साथ ही स्थिति पर लगातार नजर रखे है. अभी माउंट आबू में मौजूद पर्यटकों को छोटे वाहनों से बाहर निकाला जा रहा है, जबकि नए पर्यटकों को फिलहाल आबूरोड में ही रोक दिया गया. पीडब्ल्यूडी को तुरंत सड़क दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं.

माउंट आबू में एसडीएम और सीओ ने बताया... (ETV Bharat Sirohi)

पढ़ें: राजस्थान में भारी बारिश का कहर, राजधानी में सड़कें धंसी, कोटा-पाली में स्कूल बंद, ट्रैक्टर पर निकले SP-कलेक्टर

माउंट आबू की यात्रा से बचें: माउंट आबू सीओ गोमाराम ने बताया कि तलहटी से लेकर दुर्घटना स्थल तक जवान लगाए हैं. उन्होंने सैलानियों से अपील की कि फिलहाल माउंट आबू की यात्रा से बचें. मौसम विभाग ने अगले दो दिन भारी बारिश की चेतावनी दी. ऐसे में जोखिम लेना ठीक नहीं होगा. सीओ ने स्पष्ट किया कि माउंट आबू में पहले से मौजूद पर्यटकों को प्राथमिकता से सुरक्षित निकाला जा रहा है.

आपदा दल तैनात: इधर, मौके पर माउंट आबू आपदा प्रबंधन दल तैनात है. हालात पर नजर रखे है. प्रशासन का कहना है कि जब तक सड़क पूरी तरह से दुरुस्त नहीं होती, तब तक माउंट आबू आने वाले पर्यटकों को रोका जाएगा. लगातार बारिश के कारण मरम्मत कार्य में समय लग सकता है.

Tourist vehicles are being evacuated safely
सैलानियों की गाड़ियों को सुरक्षित ढंग से निकाला जा रहा... (ETV Bharat Sirohi)

पढ़ें: साथियों संग गुरु शिखर से शेरगांव घूमने निकला व्याख्याता रास्ता भटका, सघन तलाशी अभियान जारी

हर कोई चिंतित: पर्यटन सीजन के चलते बड़ी संख्या में सैलानी माउंट आबू पहुंचे हैं. सड़क धंसने की घटना ने सभी की चिंता बढ़ा दी. स्थानीय लोग और व्यापारी प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि जल्द सड़क दुरुस्त की जाए ताकि आवाजाही सामान्य हो सके. लगातार बारिश और सड़क धंसने की घटना को देखते हुए प्रशासन ने साफ कहा कि फिलहाल पर्यटक माउंट आबू की यात्रा स्थगित करें और मौसम सामान्य होने के बाद योजना बनाएं.

