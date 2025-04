ETV Bharat / state

जशपुर में धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन, होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज की महिला प्राचार्य को अरेस्ट करने की मांग - RELIGIOUS CONVERSION

होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज की महिला प्राचार्य ( ETV Bharat )

जशपुर: कुनकुरी में कथित धर्मांतरण की शिकायत की बाद एक बार फिर आंदोलन शुरु हो गया है. मतांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने हिंदू आक्रोश रैली का आयोजन किया. हिंदू आक्रोश रैली में हजारों लोग शामिल हुए. रैली में शामिल लोगों का कहना था कि कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई. आंदोलन में शामिल वीएचपी नेता ने होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की मांग की है. धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू आक्रोश रैली: विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा का आयोजन किया. सलियाटोली से ये पदयात्रा निकाली गई. पदयात्रा में शामिल लोग धर्मांतरण बंद किए जाने के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकले. रैली का नेतृत्व आचार्य राकेश, बजरंग दल के जिलाध्यक्ष विजय आदित्य सिंह जूदेव ने किया. सलियाटोली से तहसील कार्यालय, पुलिस थाना होते हुए रैली जय स्तम्भ चौक पहुंची, यहां आकर रैली धरने में बदल गई.



