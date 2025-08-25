सिरोही: जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है. झमाझम बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं और जलाशयों में पानी की अच्छी आवक हुई है. सर्वाधिक बारिश माउंट आबू में लगभग 120 मिमी (करीब 5 इंच) दर्ज की गई है.

मौसम विभाग के अनुसार जिला मुख्यालय सिरोही में 81.7 मिमी, शिवगंज में 79 मिमी, पिण्डवाड़ा में 68 मिमी, देलदर में 50 मिमी, रेवदर में 28 मिमी और आबूरोड में 12 मिमी बारिश दर्ज की गई. लगातार बारिश से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का मौसम सुहावना हो गया है, हालांकि कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बारिश से जिले के सबसे बड़े बनास बांध में भी पानी का स्तर बढ़ रहा है. अब यह 18 फीट तक भर गया है. इससे किसानों और आमजन के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, क्योंकि अच्छी बारिश से खरीफ की फसलों को काफी लाभ मिलेगा.

भारी बारिश और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवार को जिलेभर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है. प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से नदियों और नालों के पास न जाने की अपील की है और सतर्क रहने को कहा है. लगातार हो रही बारिश के कारण जिले में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है. लोगों ने बारिश की इन बूंदों के साथ राहत की सांस ली है.

नदी में डूबने से एक की मौत: आबूरोड शहर थाने के एएसआई अनिल शर्मा ने बताया कि आबूरोड शहर थाना क्षेत्र के मानपुर में सोमवार सुबह एक हादसा हो गया. सुबह करीब 9:30 बजे मानपुर निवासी 22 वर्षीय इकबाल पुत्र अजीज खान बनास नदी के किनारे घूम रहा था. इसी दौरान नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और इकबाल बहाव में बह गया. स्थानीय लोगों ने उसे बचाया और तुरंत चन्द्रावल अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही आबूरोड शहर थाने के एएसआई अनिल शर्मा मौके पर पहुंचे. वहीं, क्षेत्रीय पार्षद अमरसिंह भी अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. परिजन अस्पताल पहुंचकर फूट-फूटकर रोने लगे. लोगों ने उन्हें सांत्वना दी.