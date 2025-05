ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश सरकार और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के बीच MoU, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में होगा काम - EDUCATION NEWS

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता पत्र (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगा. मुख्यमंत्री की सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग में गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह समझौता उत्तर प्रदेश की शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में मदद करेगा. उन्होंने कहा कि ज्ञान की धारा जहां से भी आए, वह स्वागत योग्य है. इस मौके पर प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एमपी अग्रवाल और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी मौजूद रहीं. इसके साथ ही मोनाश विश्वविद्यालय से आए प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई.



मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है. राज्य में 22 राज्य विश्वविद्यालय, तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय (BHU, AMU, और BBAU), 47 निजी विश्वविद्यालय, साथ ही कई कृषि और चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं. एक ओपन यूनिवर्सिटी भी है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत किए जा रहे कार्यों को क्रांतिकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि साल 2020 में जब दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तब उत्तर प्रदेश ने बेहतर कोरोना प्रबंधन के साथ-साथ NEP को लागू करने में भी सफलता हासिल की.



इस MOU के तहत मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों को शिक्षा के विभिन्न आयामों में लाभ मिलेगा. इससे पहले वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ भी समझौता हो चुका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहयोग यूपी की शिक्षा को और सशक्त बनाएगा.



मोनाश यूनिवर्सिटी की विशेषता: मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है. 1958 में स्थापित, यह यूनिवर्सिटी अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है. यह दुनिया की शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल है और विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कला, और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है. मोनाश यूनिवर्सिटी का वैश्विक नेटवर्क मलेशिया, भारत, और चीन जैसे देशों में फैला हुआ है. यह अपने नवाचार और अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों को वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करता है.

यह समझौता उत्तर प्रदेश के छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान करेगा. साथ ही, यह राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मुकाम दिलाने में सहायक होगा. इसका केंद्र गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी नोएडा में होगा.

