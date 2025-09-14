ETV Bharat / state

शिक्षा और नवाचार को मिलेगी नई उड़ान, जशपुर में जिला प्रशासन और विज्ञान भारती के बीच समझौता

जशपुर: सीएम विष्णु देव साय ने 'मुख्यमंत्री बगिया कैम्प कार्यालय' में जिला प्रशासन और विज्ञान भारती के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) का हस्तांतरण किया. इस समझौते का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और उन्हें आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मुख्यधारा से जोड़ना है.

जिला प्रशासन और विज्ञान भारती के बीच समझौता: सीएम साय ने कहा, यह समझौता जशपुर के विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगा. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपक्व नई पीढ़ी ही आत्मनिर्भर भारत और विज्ञाननिष्ठ समाज की नींव बनेगी. विष्णु देव साय ने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण और सुदूर अंचलों के बच्चे भी विज्ञान और तकनीक की उन्नत जानकारी हासिल करेंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक बदलाव आएगा.

शिक्षा और नवाचार को मिलेगी नई उड़ान (ETV Bharat)

वैज्ञानिक शिक्षा को मिलेगा नया आयाम: इस पहल के तहत स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. विज्ञान भारती पहले से ही जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है. “स्पेस ऑन व्हील” कार्यक्रम के जरिए बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव कराया जा रहा है. वहीं, विद्यालयों में विज्ञान क्लबों की स्थापना से विद्यार्थियों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना को प्रोत्साहन मिला है. इसके अलावा, विद्यार्थी विज्ञान मंथन जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता ने बच्चों को गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है.



शिक्षा और नवाचार को नई उड़ान: जिला प्रशासन और विज्ञान भारती का यह संयुक्त प्रयास न केवल विद्यालयी शिक्षा को मजबूत करेगा बल्कि विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और नवाचार की दुनिया के दरवाजे खोलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल से जिले के बच्चों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं और करियर विकल्पों में भी नई दिशा मिलेगी.



जिला प्रशासन के अधिकारी रहे कार्यक्रम में मौजूद: आयोजन के मौके पर कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार भटनागर, प्रांत सचिव विज्ञान भारती वर प्रसाद ओला, प्रदेश संयोजक विद्यार्थी विज्ञान मंथन गौरव वर्मा और जिला संयोजक विवेक पाठक मौजूद रहे. अतिथियों ने इस नई पहल को जशपुर जिले के शैक्षणिक भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया.



जशपुर में हो रहे विकास के काम: इससे पहले 10 अगस्त 2025 सीएम विष्णुदेव साय ने जशपुर के तीन गांवों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया था. जशपुर के तीन विकासखंडों में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखाओं का सीएम साय ने वर्चुअली शुभारंभ किया. शासन की कोशिश है कि गांव गांव तक विकास के काम हों और लोगों को बैकिंग के कामों के लिए शहर का रुख करने की जरुरत नहीं पड़े.