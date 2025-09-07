ETV Bharat / state

JNU में तेंदुआ पकड़ने के लिए बिछाया गया जाल, लगाए गए मोशन सेंसर कैमरे और पिंजरे

विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को छात्रावासों में रहने, दरवाजे-खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी.

Published : September 7, 2025 at 6:28 PM IST

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के परिसर में शनिवार को तेंदुआ दिखने की खबर ने छात्रों, कर्मचारियों और प्रशासन के बीच हड़कंप मचा दिया है. अरावली गेस्ट हाउस के पास पहाड़ी क्षेत्र के पास एक छात्र ने तेंदुए को देखने का दावा किया था. इस सूचना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और रविवार को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर तेंदुए को पकड़ने के लिए मोशन सेंसर कैमरे और दो पिंजरे लगाए हैं.

बेल-ए-टेल संस्था के अधिकारी सुशील जैन ने बताया कि ये उपाय तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने और सुरक्षित पकड़ने के लिए किए गए हैं. कावेरी हॉस्टल के छात्र दीप्तांशु ने तेंदुआ देखने की सूचना दी थी. दीप्तांशु विश्वविद्यालय परिसर में कुत्ते बिल्लियों को खाना खिलाते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को हॉस्टल में रहने, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने, समूह में बाहर निकलने और जंगली क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी.

कैंपस के पब्लिक एरिया और कॉरिडोर में रात के समय लाइट्स जलाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं. सुशील जैन ने बताया कि बेल-ए-टेल की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैरों के निशानों की जांच की, लेकिन बारिश के कारण निशान धुल गए, जिससे तेंदुए होने की पुष्टि नहीं हो सकी है.

विश्वविद्यालय प्रबंधन से आदेश मिलने के बाद चार मोशन सेंसर कैमरे और दो पिंजरे कैंपस के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे यमुना नदी के किनारे और स्टेडियम के पास लगाए गए हैं. जैन ने बताया कि ये कैमरे तेंदुए की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे, जिससे उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा. पिंजरों में बेल-ए-टेल तकनीक का उपयोग किया गया है, जो तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने में सहायक है.

बता दें कि जेएनयू का परिसर अरावली पहाड़ियों और जंगलों से घिरा होने के कारण वन्यजीवों की मौजूदगी के लिए संवेदनशील है. प्रो. मनुराधा चौधरी ने बताया कि टीम के साथ समन्वय बनाए रखा जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है. छात्रों और कर्मचारियों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

