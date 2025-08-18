ETV Bharat / state

ट्रेन में कुत्ते का हमला, यात्री डरकर बोगी से भागे, रक्सौल में 35 मिनट रुकी सवारी गाड़ी - DOG ATTACK

रक्सौल स्टेशन पर एक यात्री को पालतू कुत्ते के काटन के कारण ट्रेन 35 मिनट रुकी. फिर बोगी सील कर कुत्ते को दरभंगा भेजा गया.

Published : August 18, 2025 at 5:45 PM IST

मोतिहारी: कुत्ता -बिल्ली पालना जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं होता है. कई बार हम अपने पालतू जानवर से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते. वहीं रक्सौल रेलवे स्टेशन पर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई जब एक पालतू कुत्ते की वजह से रक्सौल-समस्तीपुर सवारी गाड़ी संख्या 55578 को करीब 35 मिनट तक स्टेशन पर रोकना पड़ा.

ट्रेन में कुत्ते का हमला: यह घटना उस समय हुई जब एक यात्री ने महिला बोगी में अपने पालतू कुत्ते को जंजीर से सीट पर बांध दिया. कुत्ते के डर से यात्री घबरा गए और कई लोग बोगी से नीचे उतर आए. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मियों और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची. घटना महिला कोच संख्या 051165/C में हुई.

ट्रेन में कुत्ते का आक्रामक व्यवहार: ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों के अनुसार, कुत्ता आक्रामक व्यवहार कर रहा था, जिससे कई यात्रियों में डर का माहौल बन गया. इस दौरान कुत्ते ने एक यात्री को काट लिया, जिससे वह घायल हो गया. स्टेशन मैनेजर ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्टेशन प्रबंधन और आरपीएफ को सूचना दी.

बोगी सील कर भेजा गया दरभंगा: आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और महिला बोगी का निरीक्षण किया. यात्रियों की सुरक्षा और स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए, उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया, जिनके निर्देश पर आगे की कार्रवाई की गई. कुत्ते को दूसरे बोगी में शिफ्ट किया गया और बोगी को सील कर दरभंगा भेजा गया.

35 मिनट रक्सौल में रुकी रही ट्रेन: वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर रेलवे कर्मचारियों ने उस बोगी को खाली करवाया और आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर उसे सील कर दिया गया. कुत्ते को आरपीएफ की निगरानी में सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया. ट्रेन को करीब आठ बजे आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया. ट्रेन करीब 35 मिनट तक रक्सौल स्टेशन पर रुकी रही.

"कुत्ते को आरपीएफ द्वारा दरभंगा भेजा गया है. जहां उसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सुपुर्द कर दिया गया. ट्रेन में जानवरों को ले जाने के लिए भारतीय रेलवे के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं, जिनका पालन नहीं किया गया. मामले की जांच की जा रही है." -ज्योति प्रकाश, डीआरएम, समस्तीपुर मंडल

रेलवे नियमों का उल्लंघन: घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की जागरूकता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां एक तरफ रेलवे नियमों का उल्लंघन कर जानवर को ट्रेन में लाया गया, वहीं दूसरी ओर यात्रियों की सुरक्षा में लापरवाही की आशंका भी जताई जा रही है. घायल यात्री को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

ट्रेन में कुत्ते ले जाने के क्या हैं नियम? भारतीय रेलवे में कुत्तों को ट्रेन में ले जाने के कुछ नियम हैं. आप अपने कुत्ते को डॉग बॉक्स में रखकर सेकंड क्लास लगेज और ब्रेक वैन में ले जा सकते हैं. इसके अलावा आप अपने कुत्ते को फर्स्ट क्लास एसी कोच में भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 2 या 4 बर्थ वाला पूरा कूप बुक करना होगा. एसी सेकंड क्लास, एसी चेयर कार और एसी 3 स्लीपर क्लास में पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं है.

