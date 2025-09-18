अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले माताओं को मिलेगा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, NDMC ने शुरू की नई पहल
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक नई शुरूआत की गई है.
नई दिल्ली: सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने माताओं को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले समय पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की पहल की शुरुआत डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल से की.
इस अवसर पर, NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने कहा कि माँ के अस्पताल से छुट्टी से पहले माता-पिता को जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करके, यह पहल कागजी कार्रवाई को कम करेगी, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगी और नागरिक-अनुकूल सेवा वितरण को जनता तक सुगमता से बढ़ाएगी.
NDMC की नई पहल: उन्होंने कहा कि अब माँ को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र समय पर जारी होगा. NDMC ने सार्वजनिक सेवा वितरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. NDMC ने आज, 18 सितंबर को अटल बिहारी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सहयोग से कार्यक्रम शुरू किया है. इसमें यह सुनिश्चित होगा कि माँ के अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले माता-पिता को बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे.
छुट्टी मिलने से पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र: माँ के छुट्टी से पहले बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने पर एक जागरूकता कार्यक्रम आरएमएल अस्पताल में आयोजित किया गया. इसमें NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा, अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. (प्रो.) अशोक कुमार, आरएमएल अस्पताल के अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) और एनडीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.
जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में अहम बदलाव: 12 जून 2025 को जारी एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार, भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में अहम बदलाव किए हैं. नोटिस में बताया गया था कि अब सभी अस्पतालों, ख़ासकर सरकारी अस्पतालों को ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे के जन्म के बाद मां को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले ही जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाए. वहीं अगर बात सरकारी अस्पतालों की आती है तो इसमें दिल्ली के भी सरकारी अस्पतालों को भी जोड़ा गया है. यह निर्देश इसलिए जारी किया गया था, क्योंकि बीते समय में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई थीं. 12 जून के नए निर्देश में ये साफ़ किया गया है कि जन्म के तुरंत बाद ही मां को प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा.
यह नियम भारत में जन्म प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन (आरबीडी) अधिनियम 1969 की धारा 12 के तहत जारी किया जाता है. अगर अभी तक NDMC के तहत आने वाले सरकारी अस्पतालों में ऐसा नहीं हो रहा था तो यह साफ तौर पर लापरवाही है. साथ ही इस संबंध में NDMC के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है.
