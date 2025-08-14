ETV Bharat / state

सास-ससुर का ताना-'बच्चों को लेकर घर से भाग जाओ', दो मासूमों संग मां ने गोमती में लगाई छलांग, छोटे बेटे की लाश मिली - BARABANKI NEWS

थाना प्रभारी कोठी जितेंद्र सिंह ने बताया कि छोटे बेटे का शव बरामद कर लिया है. बाकी की तलाश में गोताखोरों की टीम लगी है.

दो मासूमों को संग मां ने गोमती लगाई छलांग.
दो मासूमों को संग मां ने गोमती लगाई छलांग. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 12:51 PM IST

बाराबंकी: ससुरालवालों की उलाहना और झगड़े से तंग महिला अपने दो बच्चों को लेकर गोमती नदी में कूद गई. गुरुवार सुबह दो में एक बच्चे की लाश बरामद कर ली गई है. वहीं, महिला और उसके दूसरे बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. महिला द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है. यह घटना बाराबंकी जिले के कोठी थाना क्षेत्र में अवसानेश्वर घाट की है.

जानकारी के मुताबिक, महिला का नाम मिथिलेश कुमार (28) है. वह कोठी थाना क्षेत्र के ही पूरे सुधई भगतपुरवा के मजरा भिखनापुर की निवासी थी. महिला के बड़े बेटे का नाम अभय यादव (6) और छोटे बेटे का नाम अंश यादव (4) है. बताया जा रहा है, कि महिला बुधवार को बच्चों को लेकर घर से निकली थी. उसी शाम उसने गोमती में छलांग लगा दी. छोटे बेटे अंश का शव बरामद कर लिया गया है.

महिला ने सुसाइड नोट में क्या लिखा: पुलिस अधीक्षक को संबोधित सुसाइड नोट में उसने लिखा है- 'पिछले 15 दिन से मेरे सास-ससुर पैसे और जेवर को लेकर रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं. वो लोग कहते हैं, कि अपने बच्चों को लेकर हमारे घर से भाग जाओ. मिथलेश कुमारी के दो बच्चे हैं. बड़े बेटे का नाम अभय यादव और छोटे बेटे का नाम अंश यादव है. कुछ वर्ष पूर्व मिथिलेश कुमारी के पति की मौत हो चुकी है.'

'इसके बाद उसने अपने देवर भोला से शादी कर ली. इसके बाद भी उसकी सास कुंती देवी, ससुर बाबूलाल और पति भोला उसे घर से भगा रहे हैं. लिहाजा वह अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल पड़ी और गोमती नदी में कूद गई. अब बाबूलाल और कुंती मौज मस्ती करें. मिथिलेश कुमारी ने अपने हाथ से 2 लाख रुपए और सारे जेवर उन्हें दे दिए हैं. यह लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मिथिलेश बच्चों के साथ गोमती में कूद गई.'

चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन: थाना प्रभारी कोठी जितेंद्र सिंह ने बताया कि छोटे बेटे का शव बरामद कर लिया गया है. बाकी शवों की तलाश में पुलिस और गोताखोरों की टीम लगी है. जल्द ही उनकी भी तलाश कर ली जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

