नवरात्रि के पांचवें दिन होती है मां स्कंदमाता की पूजा, यहां देखें पूजा विधि, मंत्र और आरती

नई दिल्ली: नवरात्रि के चौथे दिन भक्त मां कुष्मांडा की भक्ति में लीन रहे. नवरात्रि के पांचवें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंदमाता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है. शास्त्रों के अनुसार, मां स्कंदमाता भक्तों को अपने पुत्र की तरह प्रेम करती हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां स्कंदमाता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है. सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं और अड़चनें दूर होती हैं.

आईए जानते हैं नवरात्रि के पांचवें दिन के लिए पूजा विधि, मंत्र, मां का स्वरूप और आरती.

मां स्कंदमाता सिंह पर सवार है और उनकी चार भुजाएं हैं. मां स्कंदमाता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजमान है. मां स्कंदमाता को केले का भोग अति प्रिय है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन केले की खीर, केले से बनी मिठाई और केले के हलवे का भोग लगाना चाहिए. ऐसा करने से मन प्रसन्न होती हैं और विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है. मां स्कंदमाता को पीले रंग के फल, मिठाई, मिश्री और खीर का भोग भी लगा सकते हैं. माय स्कंदमाता को पीला रंग अति प्रिय है.

नवरात्रि के पांचवें दिन सूर्य उदय से पहले उठें. स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें. गंगाजल से पूजा के स्थान को पवित्र करें. मंदिर में चौकी की स्थापना करें और उसे पर पीला वस्त्र बिछाए. चौकी पर मां की प्रतिमा को स्थापित करें. मां स्कंदमाता को पुष्प, फल, मिठाई, कुमकुम और श्रंगार आदि अर्पित करें. मां को कमल का पुष्प अर्पित करें. कमल का पुष्प मां को अति प्रिय है. धूप दीप प्रज्वलित कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. पाठ की समाप्ति के बाद मां की आरती करें.