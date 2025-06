ETV Bharat / state

बड़े गुस्सैल बच्चे: मां के टोकने पर इतना गुस्सा आया कि बच्चे ने दे दी जान, 7 पैरेंटिंग टिप्स जरूर जानिए? - UP CHILD COMMITTED SUICIDE

Published : June 19, 2025 at 8:33 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 8:51 AM IST

हमीरपुरः जिले के थाना मुस्कुरा क्षेत्र के पहाड़ी भिटारी गांव में मोबाइल गेम खेलने से रोके जाने पर 13 वर्षीय छात्र ने जान दे दी. इससे पहले घर पर हालत बिगड़ने पर उसे सीएचसी और फिर मेडिकल कॉलेज उरई ले जाया गया. झांसी रेफर करने के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना से परिवार में कोहराम मच गया.





नवोदय का छात्र था नैतिकः जानकारी के अनुसार, गांव निवासी मनोज राजपूत का बेटा नैतिक (13) नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र था. इन दिनों गर्मी की छुट्टियों में वह घर आया हुआ था. सोमवार शाम वह मोबाइल में गेम खेल रहा था तभी मां ने उसे टोका और पढ़ने को कहा. इस बात से आहत होकर नैतिक ने मंगलवार दोपहर घर पर जान देने की कोशिश की.



दादा को बेहोश मिलाः घटना के समय उसके माता-पिता और दादा खेत में काम कर रहे थे. जब दादा पृथ्वीराज घर लौटे तो नैतिक बेहोश पड़ा मिला तो उन्होंने तुरंत बेटे मनोज को सूचना दी. आनन-फानन में परिजन उसे मुस्कुरा सीएचसी ले गए, जहां से गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया गया. उरई से झांसी के लिए भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.



पुलिस ने क्या कहाः थाना प्रभारी मुस्कुरा योगेश कुमार ने बताया हमें सूचना मिली कि एक छात्र ने जान दे दी. पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. परिजनों के अनुसार मोबाइल गेम को लेकर मां ने टोका था जिससे नाराज़ होकर छात्र ने यह कदम उठा लिया. मामले की जांच की जा रही है. पैरेटिंग टिप्स (Parenting Tips)



Last Updated : June 19, 2025 at 8:51 AM IST