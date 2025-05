ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम का प्यार: 19 साल के प्रेमी के साथ भाग गई 2 साल की बच्ची की मां, अब बोली मैं... - MOTHER RAN AWAY WITH HER LOVER

2 साल की मासूम को रोता-बिलखता छोड़ प्रेमी संग भागी मां ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 19, 2025 at 12:16 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 2:26 PM IST 2 Min Read

हमीरपुर: सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन और रिश्तों में बढ़ती खटास के कारण आए दिन रिश्तों में दरार और विवादों की खबरें सामने आ रही हैं. हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोरंज उपमंडल में एक महिला की इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हो गई. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और महिला ने अपने रिश्तों और 2 वर्षीय बच्ची की परवाह किए बिना प्रेमी के साथ गुरुग्राम भाग गई. महिला 2 मार्च को घर से भाग निकली थी. काफी तलाश करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं लगा. उधर दो साल की बच्ची का मां के लिए रो-रो कर बुरा हाल था. आखिर में थक हार कर परिवार पुलिस के पास पहुंचा. पुलिस ने इसके बाद महिला की तलाश शुरू की. महिला के इंस्टाग्राम को खंगाला गया यहीं से पुलिस को कुछ सुराग मिले. इसके बाद पुलिस ने वॉरंट लेकर गुरुग्राम में रेड मारी और महिला को उसके प्रेमी के साथ बरामद लिया. 2 साल की मासूम को रोता-बिलखता छोड़ प्रेमी संग भागी मां (ETV BHARAT) '2 साल की बच्ची को घर में रोता छोड़ प्रेमी के साथ भागी मां'

पुलिस ने इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए शनिवार देर शाम महिला को गुरुग्राम से सकुशल बरामद किया. पुलिस ने बताया कि इंस्टाग्राम पर पंजाब के संगरूर निवासी 19 साल के युवक के साथ महिला की दोस्ती हुई. इसके बाद दोनों ने घर से भागने का फैसला लिया. 2 मार्च को लगातार रोती-बिलखती दो साल की बच्ची की आवाज सुनकर जब परिवार महिला के कमरे में दाखिल हुआ तो वो वहां मौजूद नहीं थी. इसके बाद पुलिस को महिला के भागने की जानकारी मिली थी. ससुराल लौटने से किया इनकार पुलिस टीम ने थाना शिवाजी नगर, गुरुग्राम की सहायता से महिला की तलाश की और ओम नगर क्षेत्र में दबिश दी. एएसपी हमीरपुर राजेश कुमार ने बताया कि '22 वर्षीय महिला को हरियाणा से पुलिस ने बरामद किया है. महिला पंजाब के एक 19 वर्षीय युवक के साथ रह रही थी. महिला को बरामद करने के बाद पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए. पुलिस के सामने महिला ने वापस प्रेमी के साथ ही रहने की बात कही और ससुराल लौटने से इनकार कर दिया और दोबारा प्रेमी के साथ चली गई.' ये भी पढ़ें- शिमला में NVS एग्जाम में बड़ा खुलासा! नाम और चेहरा अलग, 40 मुन्ना भाई काबू

