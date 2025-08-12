ETV Bharat / state

लखनऊ में रिटायर्ड शिक्षिका की लाश घर में मिली; पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाली डेडबॉडी - LUCKNOW NEWS

भतीजे विमर्श रस्तोगी ने बताया कि बुआ सरोजिनी कपूर हृदय और सांस की बीमारी से लंबे समय से जूझ रही थीं. उन्हें कई बीमारियां थीं.

लखनऊ में रिटायर्ड शिक्षिका की लाश घर में मिली.
लखनऊ में रिटायर्ड शिक्षिका की लाश घर में मिली. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 10:01 AM IST

लखनऊ: सैनिक स्कूल से रिटायर्ड शिक्षिका की लाश उनके कैसरबाग स्थित घर में मिली है. दरवाजा अंदर से बंद था. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उनकी डेडबॉडी बाहर निकाली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

मृतका का नाम सरोजिनी कपूर है. इनके पति की मौत 11 साल पहले हो चुकी है. मृतका का बेटा अखिलेश कपूर सेना में ब्रिगेडियर पद पर तैनात है. इनकी पोस्टिंग इन दिन बेंगलुरू में है. बेटे अखिलेश ने मां को कई बार फोन किया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ.

परेशान होकर बेटे अखिलेश कपूर ने अपने रिश्तेदारों को घर भेजा. वहां दरवाजा बंद देखकर पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची कैसरबाग पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो सरोजिनी कपूर का शव पूजा घर में पड़ा मिला.

रक्षाबंधन को भाई को बांधी थी राखी: परिजनों के मुताबिक, रक्षाबंधन के दिन सरोजिनी कपूर चौक सब्जी मंडी स्थित अपने भाई के घर राखी बांधने गई थीं. वहां से भतीजे विमर्श रस्तोगी ने उन्हें वापस नजरबाग स्थित घर छोड़ दिया था.

भतीजे विमर्श रस्तोगी ने बताया कि बुआ सरोजिनी कपूर हृदय और सांस की बीमारी से लंबे समय से जूझ रही थी. उन्हें कई और बीमारियां थीं. उनके पति मनोहर कपूर का निधन 11 वर्ष पहले ही हो चुका था. घर पर खाना बनाने के लिए एक नौकरानी आती थी.

परिजनों ने यह भी बताया कि शनिवार रात को भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. फिलहाल, पुलिस ने मामले की जानकारी बेटे अखिलेश कपूर को दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

