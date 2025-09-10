मां ने पहले अपने तीन बच्चों की हत्या की, फिर कर ली खदुकुशी; पति से झगड़े के बाद उठाया खौफनाक कदम
मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देख उड़ गए होश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 8:33 AM IST
बागपत: जिले के दोघट इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक मां ने पहले अपनी तीन बच्चों की हत्या की, फिर खुदकुशी कर ली. मृतकों में तेज कुमारी (29), गुंजन (7), किट्टो (2) और मीरा (5) हैं. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
वारदात थाना दोघट क्षेत्र के टिकरी कस्बे की है, जहां मंगलवार शाम विकास अपने घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था. काफी आवाज लगाने के बाद भी कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया. विकास ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़ कर कमरे के अंदर गई तो मंजर देख सबके होश उड़ गए.
विकास की बेटी गुंजन, बेटा किट्टो व बेटी मीरा बिस्तर पर बेजान पड़ी थी. उसी कमरे में विकास की पत्नी तेज कुमारी ने खुदकुशी कर ली थी. घटना की सूचना जैसे ही गांव में पहुंची, भारी भीड़ जुट गई. तेज कुमारी विकास की दूसरी पत्नी थी. दोनों ने प्रेम विवाह किया था.
एसपी सूरज कुमार राय के मुताबिक, पति विकास ने बताया है कि वह टूरिस्ट बस ड्राइवर है. उसका पत्नी से विवाद चल रहा था. 24 घंटे से दोनों की बात नहीं हुई थी. महिला अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए शहर ले जाने की जिद कर रही थी, जिसके लिए पति तैयार नहीं था. इस बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी हुई. शाम को विकास आया तो मामले की सूचना पुलिस को दी.
