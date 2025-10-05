ETV Bharat / state

बुलंदशहर में मां ने प्रेमी संग मिलकर तीन साल की बच्ची को मार डाला, दोनों गिरफ्तार

बच्ची का शव गंगनहर में तीन दिन पहले मिला था, पुलिस की जांच में हत्या का हुआ खुलासा.

पुलिस दोनों आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस दोनों आरोपी को किया गिरफ्तार (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 9:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर: नरौरा थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. बच्ची का शव गंगनहर में तीन दिन पहले मिला था. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बच्ची से छुटकारा पाने के लिए मां और उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी थी और शव नहर में फेंक दिया था.

एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह के अनुसार, नरौरा थाना क्षेत्र में पीएलजीसी नहर में बीते बुधवार को चार साल की मासूम बच्ची का शव मिला था. मछली पकड़ने गए मछुआरों ने नहर में शव देखकर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. शव की पहचान दिव्यांशी निवासी मोहल्ला गढ़ीवाला, थाना अहमदगढ़ के रूप में हुई थी. मृतका की मां सीमा ने एक अक्टूबर को थाने में तहरीर दी थी कि ललतेश नाम की महिला और अन्य लोगों ने उसकी बेटी दिव्यांशी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी तो पुलिस के सामने सच सामने आया कि सीमा और उसका प्रेमी यतेंद्र निवासी गांव अजीजाबाद थाना पहासू ही इस वारदात के पीछे हैं. पूछताछ में महिला ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है. वह अब यतेंद्र के साथ रहती है. उसके तीन बेटे भी हैं. वह दिव्यांशी से छुटकारा पाना चाहती थी.

कस्बा अहमदगढ़ की एक महिला ललतेश और अन्य लोगों से उसका और यतेंद्र का विवाद चल रहा था. इसलिए दोनों ने मिलकर दिव्यांशी की हत्या की साजिश रची.

एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना में शुरू से ही संदेह था. गहनता से जांच करने पर सच्चाई सामने आई और मासूम की हत्या करने वाले असली आरोपी पकड़े गए है. मामले में फर्जी तहरीर देने और निर्दोषों को फंसाने की कोशिश के लिए भी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने आए हिस्ट्रीशीटर की गला रेतकर हत्या, प्रेमिका के साथ फोटो स्टूडियो में बैठा था

यह भी पढ़ें: बुलंदशहर पुलिस का खुलासा; अवैध संबंध में बाधा बनने पर युवक की हत्या, महिला और प्रेमी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

CRIME NEWSMURDER IN BULANDSHAHRBULANDSHAHR CRIME NEWSUP NEWSBULANDSHAHR MURDER NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.