बुलंदशहर में मां ने प्रेमी संग मिलकर तीन साल की बच्ची को मार डाला, दोनों गिरफ्तार
बच्ची का शव गंगनहर में तीन दिन पहले मिला था, पुलिस की जांच में हत्या का हुआ खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 9:44 AM IST
बुलंदशहर: नरौरा थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. बच्ची का शव गंगनहर में तीन दिन पहले मिला था. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बच्ची से छुटकारा पाने के लिए मां और उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी थी और शव नहर में फेंक दिया था.
एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह के अनुसार, नरौरा थाना क्षेत्र में पीएलजीसी नहर में बीते बुधवार को चार साल की मासूम बच्ची का शव मिला था. मछली पकड़ने गए मछुआरों ने नहर में शव देखकर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. शव की पहचान दिव्यांशी निवासी मोहल्ला गढ़ीवाला, थाना अहमदगढ़ के रूप में हुई थी. मृतका की मां सीमा ने एक अक्टूबर को थाने में तहरीर दी थी कि ललतेश नाम की महिला और अन्य लोगों ने उसकी बेटी दिव्यांशी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है.
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी तो पुलिस के सामने सच सामने आया कि सीमा और उसका प्रेमी यतेंद्र निवासी गांव अजीजाबाद थाना पहासू ही इस वारदात के पीछे हैं. पूछताछ में महिला ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है. वह अब यतेंद्र के साथ रहती है. उसके तीन बेटे भी हैं. वह दिव्यांशी से छुटकारा पाना चाहती थी.
कस्बा अहमदगढ़ की एक महिला ललतेश और अन्य लोगों से उसका और यतेंद्र का विवाद चल रहा था. इसलिए दोनों ने मिलकर दिव्यांशी की हत्या की साजिश रची.
एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना में शुरू से ही संदेह था. गहनता से जांच करने पर सच्चाई सामने आई और मासूम की हत्या करने वाले असली आरोपी पकड़े गए है. मामले में फर्जी तहरीर देने और निर्दोषों को फंसाने की कोशिश के लिए भी कार्रवाई की जाएगी.
