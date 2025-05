ETV Bharat / state

जिन्न का बच्चा कहकर मां ने दो साल के बेटे को नहर में फेंका, तांत्रिक क्रिया का शक - FARIDABAD MOTHER KILLED SON

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है. तांत्रिक के चक्कर में एक मां ने अपने दो साल के बच्चे को नहर में फेंक दिया. आसपास के लोगों ने महिला को ये करतूत करते देख लिया और मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. गोताखोरों की मदद से पुलिस बच्चे के शव को बरामद कर लिया है. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है. मां ने दो साल के बेटे को नहर में फेंका: ये पूरी घटना रविवार रात 10 बजे की है. पुलिस को सूचना मिली कि बीपीटीपी चौक पर आगरा नहर में किसी महिला ने अपने बच्चे को पानी में फेंक दिया है. बीपीटीपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक महिला को हिरासत में लिया. पुलिस ने जिस महिला को हिरासत में लिया है उसका नाम मेघा है. 38 साल की मेघा फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी एच ब्लॉक की रहने वाली है. वो हाउस वाइफ है. जिन्न का बच्चा कहकर मां ने दो साल के बेटे को नहर में फेंका (Etv Bharat) 11 मई की शाम को मेघा अपने 2 साल के बेटे के साथ घर से अचानक लापता हो गई. मेघा को उसके परिवार के लोगों ने काफी तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला. मेघा बेटे को लेकर नहर पर पहुंची और बच्चे को पानी में फेंक दिया. नहर पर बच्चे को पानी में फेंकते हुए एक महिला ने देख लिया.

