बेटी पैदा होने से खुश नहीं थी मां, जन्माष्टमी के दिन ले ली दो साल की मासूम की जान - MOTHER KILLED DAUGHTER INDORE

इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित नायता मुंडला इलाके का मामला, महिला को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ.

MOTHER KILLED DAUGHTER INDORE
मां ने ले ली अपनी दो साल की बेटी की जान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 5:18 PM IST

इंदौर: इंदौर में जन्माष्टमी के दिन पर एक महिला द्वारा अपनी दो साल की बच्ची की हत्या करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है. महिला पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

पुलिस के अनुसार तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित नायता मुंडला में एक परिवार किराए के मकान में रहता है. पुरूष मजदूरी का काम करता है. उसकी पत्नी ने अपनी 2 साल की बच्ची के सिर पर डंडे से वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई.

तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित नायता मुंडला इलाके का मामला

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया "हत्या जैसा घटनाक्रम प्रतीत हो रहा है. घटना के वक्त घर पर बच्ची और उसकी मां थी. जब बच्ची का पिता घर आया तो उसने देखा कि बच्ची के सिर से खून बह रहा है और मां सो रही है. पिता ने अपने सात साल के लड़के तो पूछा तो उसने बताया कि मां ने बच्ची के सिर पर डंडा मार दिया है."

मृतक बच्ची के पिता का कहना है कि डंडे पर खून लगा हुआ था, इसलिए उसे आशंका है कि उसकी पत्नी ने ही बच्ची की हत्या की है. फिलहाल पुलिस मामले में आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है.

बच्ची पैदा होने के बाद से डिप्रेशन में चल रही थी महिला

प्रारंभिक तौर पर यह बात सामने आ रही है कि बच्ची छोटी-छोटी बात पर रोती थी. जिसके कारण उसकी मां काफी परेशान होती थी. संभवत इसी के चलते मां ने इस तरह का कदम उठाया है. यह भी बताया जा रहा है कि बच्ची पैदा होने के बाद से महिला डिप्रेशन में चल रही थी.

